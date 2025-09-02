México

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Checa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Por Infobae Noticias

Guardar
El estado de los vuelos
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto registra el estatus en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AV187

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 00:40

Estado: Demorado

Vuelo: AV235

Destino: Medellin

Aerolínea: Avianca

Hora: 05:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ774

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 16:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:31

Estatus: Demorado

Vuelo: AM552

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 20:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

SRE destaca el relanzamiento de la relación México-Brasil

México y Brasil acuerdan modernizar su marco jurídico bilateral para impulsar inversiones y comercio

SRE destaca el relanzamiento de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

La canción incluída en el disco ‘Fijación Oral Vol 1.’ de 2005 estuvo dedicada por Shakira al empresario argentino cuando fueron pareja por más de 10 años

Esta fue la reacción de

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Estas son las series mas

Tren Interurbano México - Toluca: así avanza la obra en Vasco de Quiroga que conectará con la Línea 3 del Cablebús

Esta estación será la primera en vincular el tramo de Santa Fe - Zinacantepec con el resto de la ruta hacia Observatorio

Tren Interurbano México - Toluca:

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco de más

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Arturo Peniche habla orgulloso de sus orígenes en el barrio de Iztapalapa: “Hay gente buena y también gente mala”

Quién diseñó el vestido que usó Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno

DEPORTES

Papá de David Benavidez revela

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suarez en la final de la Leagues Cup: “No sabe perder”

Clara Brugada responde a participante en silla de ruedas del Maratón CDMX que denunció baches: “No hagamos campaña”

Juan Manuel Márquez y la razón por la que no aceptó una pelea con Canelo Álvarez