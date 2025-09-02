Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

El nuevo éxito de Fuerza Regida sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 1, tras subir del 2 en el que se encontraba ayer.

2. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

Perlas Negras se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Natanael Cano y Gabito Ballesteros está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

El tema de Fuerza Regida se mantiene en tercer lugar.

4. Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega

Con una diferencia positiva de 1, Chula Vente de Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición cuarta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

5. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Lo más nuevo de Los Dareyes De La Sierra, Frecuencia, entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. ANSIEDAD

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada ANSIEDAD, debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Por Esos Ojos de Fuerza Regida se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. PIÉNSALO

Junior H

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Junior H. Quizás por esto es que PIÉNSALO debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

Esta es la canción de Peso Pluma y Estevan Plazola que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.