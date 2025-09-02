México

Quién podría ser el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México, según nueva lista filtra con el orden de salida

Dicho documento coincidió con las eliminaciones de Ninel Conde y Mariana Botas

Por Marco Ruiz

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

El reality show La Casa de los Famosos México 2025 vuelve a situarse en el centro de la conversación pública luego de la filtración de una lista con el supuesto orden de eliminación, lo que ha intensificado las expectativas sobre quién será el siguiente expulsado.

Filtración genera controversia y coincide con eliminaciones previas: La Casa de los Famosos México

Durante la semana, las redes sociales difundieron una nueva lista atribuida a fuentes cercanas a la producción del programa, la cual detalla quiénes serían los próximos eliminados del reality emitido por Televisa.

Lo que ha captado la atención es que los primeros cinco eliminados coinciden con los hechos transmitidos en televisión, fortaleciendo la credibilidad de la filtración ante la audiencia. En la secuencia ya han salido Olivia Collins, Adrián di Monte, Ninel Conde, Priscila Malverde y Mariana Botas, cumpliendo fielmente con lo anunciado de manera anticipada y avivando la conversación digital.

Filtración genera controversia y coincide
Filtración genera controversia y coincide con eliminaciones previas: La Casa de los Famosos México (Foto: La Casa de los Famosos)

Nombres y fechas claves: ¿Quién sigue en la lista?

De acuerdo con la misma filtración, el próximo eliminado sería Clement Rodríguez “Shiky”, quien abandonaría la competencia el domingo 7 de septiembre. Posteriormente, aparecen en la lista Dalila Polanco y José Luis “El Guana” como los siguientes eliminados, seguidos por Facundo, Alexis Ayala, Elaine Haro, Aarón Mercury, Mar Contreras, Aldo de Nigris y, al final, Abelito.

La filtración detalla el orden hasta el último participante, lo que añade presión entre los habitantes que aún permanecen en juego y genera nerviosismo entre los seguidores. En cada gala semanal, el ciclo de expulsiones inicia tras las nominaciones en el confesionario y concluye con la anunciada salida, siempre bajo el escrutinio de millones de espectadores.

Las expulsiones de figuras como Ninel Conde y Mariana Botas han provocado sorpresa y comentarios tanto dentro de la casa como en redes sociales, en particular por el nivel de implicación del público en el proceso de votación. Participantes como Facundo, Dalila Polanco, “Guana” y “Shiky” han manifestado en el programa su sorpresa y expectativa respecto a las salidas, sumando nuevos elementos de tensión en la convivencia.

La veracidad de la lista filtrada continúa siendo tema de debate. Mientras algunos usuarios apuntan a que son simples teorías basadas en observaciones, otros recuerdan situaciones similares vividas en temporadas anteriores. La frecuencia con la que circulan este tipo de documentos ha llevado a que parte del público siga los domingos de eliminación con especial atención, tratando de anticiparse a los movimientos de la producción.

Nombres y fechas claves: ¿Quién
Nombres y fechas claves: ¿Quién sigue en la lista? (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El sello de las filtraciones en el éxito del formato

La Casa de los Famosos México 2025 mantiene altos índices de audiencia, impulsados en parte por la dinámica de votaciones abiertas y el fenómeno de las filtraciones. La coincidencia entre la lista filtrada y la secuencia real de eliminaciones ha sumado intriga, volviendo cada gala dominical en tema de discusión y especulación en redes sociales. Si el patrón continúa, Clement Rodríguez “Shiky” sería el sexto eliminado, confirmando el protagonismo de las filtraciones en esta etapa del reality.

