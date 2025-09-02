México

Pensiones para el Bienestar 2025: ¿Habrá pagos a los adultos mayores el martes 16 de septiembre?

Los tres programas federales comenzaron a distribuir sus apoyos desde el lunes pasado

Por César Márquez

Las Pensiones para el Bienestar
Las Pensiones para el Bienestar comenzaron a distribuir el cuarto depósito del año

Las Pensiones para el Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que buscan ayudar a la población adulta del país a través de apoyo económicos que se entregan de forma bimestral.

Los tres programas que son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron a distribuir sus pagos que corresponden al bimestre septiembre-octubre.

Las Pensiones para el Bienestar
Las Pensiones para el Bienestar comenzaron un nuevo periodo de pagos en septiembre

¿Habrá pagos de las Pensiones para el Bienestar el lunes 15 de septiembre?

El calendario oficial de pagos de la pensión anunciado por Ariadna Montiel Reyes marca un esquema específico para el mes de septiembre, donde la distribución de los depósitos estará determinada por la inicial de la CURP de los beneficiarios. La Secretaría de Bienestar informó que este proceso se llevará a cabo durante un periodo que abarca desde el 1 hasta el 25 de septiembre, con la intención de evitar aglomeraciones y garantizar la eficiencia en la dispersión de recursos.

Sin embargo, se ha establecido que el martes 16 de septiembre no se realizarán depósitos correspondientes a las pensiones, pues esa fecha coincide con la celebración del Día de la Independencia en México.

  • Letra A | lunes 1 de septiembre
  • Letra B | martes 2 de septiembre
  • Letra C | miércoles 3 de septiembre
  • Letra C | jueves 4 de septiembre
  • Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre
  • Letra G | lunes 8 de septiembre
  • Letra G | martes 9 de septiembre
  • Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre
  • Letra L | jueves 11 de septiembre
  • Letra M | viernes 12 de septiembre
  • Letra M | lunes 15 de septiembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre
  • Letra P, Q | jueves 18 de septiembre
  • Letra R | viernes 19 de septiembre
  • Letra R | lunes 22 de septiembre
  • Letra S | martes 23 de septiembre
  • Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre

¿Cuánto dinero entregan las Pensiones para el Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: la iniciativa va dirigida a personas de 65 años en adelante y entrega 6,200 pesos de forma bimestral.

Pensión Mujeres Bienestar: el programa se enfoca en en adultas mayores de 60 a 64 años de edad y entrega 3 mil pesos bimestrales.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: va enfocada en personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad en 24 entidades y en los 8 restantes de 0 a 29 años y entrega 3,200 pesos bimestrales.

