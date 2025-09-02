México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy 2 de septiembre los 3 mil pesos?

Se realiza la entrega para las beneficiarias de 63 y 64 años y a mujeres indígenas de 60 a 64 años, de acuerdo al calendario oficial de pagos

Por Lorna Huitrón

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 dio inicio a su calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre desde este lunes 1 de septiembre, entregando el quinto depósito del año a las beneficiarias del programa.

Esta pensión, uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, tiene como objetivo apoyar económicamente a mujeres adultas mayores en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un monto bimestral de 3 mil pesos.

Qué mujeres reciben hoy tres mil pesos

Hoy, martes 2 de septiembre, podrán recibir su depósito las beneficiarias cuya CURP comienza con la letra B, según informó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.

La entrega de los apoyos se realiza de forma escalonada por letra de CURP, siguiendo un calendario que busca garantizar un proceso ordenado y seguro, evitando aglomeraciones en los bancos y facilitando el acceso de todas las mujeres inscritas al programa.

La Pensión Mujeres Bienestar se implementó a principios de 2025 bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, inicialmente enfocada en mujeres de 63 y 64 años.

Tras los registros posteriores, ahora pueden acceder al apoyo aquellas mujeres entre 60 y 63 años, especialmente en comunidades indígenas o afromexicanas. Una vez que las beneficiarias cumplen 65 años, pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que este año entrega un monto bimestral de 6 mil 200 pesos.

Calendario de pagos bimestral según CURP

El calendario oficial de pagos para el bimestre septiembre-octubre establece fechas específicas según la letra inicial de la CURP:

  • Letra A: lunes 1 de septiembre
  • Letra B: martes 2 de septiembre
  • Letra C: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre
  • Letra D, E, F: viernes 5 de septiembre
  • Letra G: lunes 8 y martes 9 de septiembre
  • Letra H, I, J, K: miércoles 10 de septiembre
  • Letra L: jueves 11 de septiembre
  • Letra M: viernes 12 y lunes 15 de septiembre
  • Letra N, Ñ, O: miércoles 17 de septiembre
  • Letra P, Q: jueves 18 de septiembre
  • Letra R: viernes 19 y lunes 22 de septiembre
  • Letra S: martes 23 de septiembre
  • Letra T, U, V: miércoles 24 de septiembre
  • Letra W, X, Y, Z: jueves 25 de septiembre

Cómo verificar el depósito

Las beneficiarias pueden confirmar que su depósito de 3 mil pesos ha sido realizado mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS, o directamente en los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco.

La app permite consultar saldo y movimientos de manera segura, garantizando que cada beneficiaria tenga control total de su apoyo económico.

La Pensión Mujeres Bienestar no solo representa un apoyo financiero, sino también un mecanismo para fortalecer la autonomía y bienestar de las mujeres adultas mayores en México.

Hoy, las beneficiarias con CURP que inicia con la letra B pueden acudir a su banco y recibir su quinto depósito del año, cumpliendo así con el objetivo del programa de brindar seguridad económica y mejorar la calidad de vida de las participantes.

