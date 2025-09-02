Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: cuándo será el próximo registro para recibir más 8 mil pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca ayudar a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (X@Bienestar_CDMX)

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca ayudar a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

Este 2025, cada aprendiz recibe seguro médico a través del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, así como un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, mismo que puede cobrar de forma directa con la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanilla del mismo banco.

Al final de los 12 meses que dura la capacitación, las empresas que participan obtienen un distintivo que reconoce su compromiso social. Mientras que los aprendices acceden a un documento que acredita las habilidades desarrolladas. Si el centro de trabajo donde realizaron el adiestramiento no llega a contratarlos, recibirán además un conjunto de alternativas para facilitar su integración en el mercado laboral.

¿Cuándo será el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El último periodo de registros a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó el pasado 1 de agosto y estará disponible hasta que se acaben los lugares disponibles. Sin embargo, en caso de no haberse inscrito, el programa abrirá nuevas postulaciones en octubre y diciembre para que nuevos aprendices se incorporen.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Además, para dudas o aclaraciones la dependencia pone a disposición la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Requisitos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro

Tomando en cuenta cómo se realizó la última convocatoria, los interesados podrán realizar su inscripción a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente Clave Única de Registro de Población (CURP) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido) Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.

Una vez registrado, las personas interesadas deberán postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma digital. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver lo municipios del país que participan y los espacios disponibles que quedan.