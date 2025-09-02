México

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

En el sitio también fue ubicado un vehículo

Por Luis Contreras

Parte de lo asegurado en
Parte de lo asegurado en el sitio (SSPC)

Las autoridades federales informaron el hallazgo de miles de litros y un centenar de kilogramos de diversas sustancias químicas en Nayarit, las estimaciones indican que se trata de una afectación que supera los 800 millones de pesos a los grupos criminales.

Fueron los últimos tres días de septiembre que en diferentes puntos del país fueron realizadas actividades contra las estructuras delictivas. De manera especifica, el 30 de septiembre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al municipio de Santiago Ixcuintla, lugar donde hallaron 6 mil litros de y 100 kilos de sustancias químicas.

De igual manera, en el sitio había material para la elaboración de drogas, así como un vehículo. Según destaca la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC): “La afectación económica a la delincuencia organizada es de 885,154,147 pesos”.

Las imágenes compartidas por la institución encabezada por Omar García Harfuch son las mismas usadas en un informe naval pero realizadas en otro punto del estado.

Lo asegurado en Nayarit (SSPC)
Otros indicios asegurados por la Marina en Nayarit

También durante el fin de semana la Semar informó el aseguramiento de 344 litros, así como 50 kilos de diversos precursores químicos, además de material posiblemente usado para la fabricación de drogas, lo anterior como resultado de labores de vigilancia en San Blas. Hechos registrados por Infobae México.

“En coadyuvancia con la Fiscalía General de la República personal naval localizó y neutralizo, químicos líquidos y sólidos, así como equipo empleado presuntamente para la elaboración de estupefacientes, en inmediaciones del poblado de Boca del Asadero en el municipio de San Blas”.

Es decir, se trata de un aseguramiento realizado en un área ubicada a más de 40 kilómetros de distancia del sitio informado por la SSPC, a pesar de las similitudes de las imágenes compartidas, de manera independiente por las instituciones de seguridad.

A la derecha las fotografías
A la derecha las fotografías compartidas por la Semar; ala izquierda el material difundido por la SSPC. Lo anterior a pesar de se dos acciones diferentes (Semar/SSPC)

Además, la cantidad de sustancias aseguradas en los operativos realizados en Nayarit tampoco coinciden.

Otros aseguramientos millonarios en el país

El mismo reporte de la SSPC resalta la ubicación e inhabilitación de tres áreas donde era concentrado material usado en la elaboración de metanfetamina.

Fue en los poblados Junta de Bagrecitos, Tachinolpa y Agua Caliente de los Monzón, de Culiacán, que miembros del Ejército aseguraron una tonelada y media, así como 650 litros de sustancias químicas. Se trata de una afectación económica de 44 millones de pesos.

Mientras que en Culiacán y Cosalá fueron halladas otras áreas en donde había 2 mil 635 litros y 350 kilos de sustancias químicas, un golpe de 61 millones de pesos.

