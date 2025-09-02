México

Fiscalía de San Luis Potosí localiza 77 personas en agosto mediante trabajos de búsqueda

Autoridades hallaron ciudadanos con reporte de búsqueda activa y fueron reintegrados a sus hogares tras confirmar su integridad física

Por Fabián Sosa

La Fiscalía de San Luis
La Fiscalía de San Luis Potosí localizó a 77 personas con ficha de búsqueda activa en agosto de 2025. (SSP SLP)

Durante agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) localizó a 77 personas con ficha de búsqueda activa en las cuatro zonas de la entidad, quienes fueron reintegradas a sus familias tras confirmar su buen estado de salud.

En ese periodo, se lograron desactivar cuatro alertas Amber, tres en la capital potosina y una en el municipio de Rioverde. Según la información oficial, entre las personas localizadas había 20 hombres, 16 mujeres, 31 adolescentes, ocho infantes y dos bebés.

La FGESLP subrayó que cada carpeta de investigación se atendió hasta su conclusión definitiva. Los trabajos se realizaron en coordinación con la Policía de Investigación (PDI), otras autoridades de distintos niveles y el apoyo de la ciudadanía mediante la difusión y reporte de casos.

Contexto y cifras en la región

La extensión territorial y la
La extensión territorial y la colindancia con Zacatecas dificultan la vigilancia y el control del crimen en la región. (SSP SLP)

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, las familias recibieron asesoría y acompañamiento por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y los localizados declararon que su ausencia respondió a motivos personales, descartando la comisión de delitos.

En este contexto, San Luis Potosí enfrenta una crisis de inseguridad impulsada por la actividad de la delincuencia organizada.

En municipios como Santo Domingo, al menos 15 familias fueron desplazadas forzadamente por grupos criminales en los primeros meses de 2025, quienes las despojaron de viviendas, vehículos y pertenencias.

El propio presidente municipal, Filiberto Rodríguez Alvarado, describió que el crimen organizado operaba secuestros virtuales, extorsiones y robo de ganado en la región, sumando el despojo de inmuebles y la expulsión de familias enteras.

La problemática se agrava por la extensión geográfica de Santo Domingo, que representa el 8 % del territorio estatal y limita la vigilancia de las autoridades. Además, la colindancia con Zacatecas facilita el ingreso y la salida de células criminales por caminos secundarios y brechas.

Según el edil, la vecindad complica el control territorial y provoca que las incursiones delictivas ocurran “por todos lados”. Ante esta situación, el municipio estableció comunicación directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y la Guardia Civil Estatal inició patrullajes diarios en la zona.

La FGESLP mantiene su llamado a la denuncia inmediata de casos de no localización de personas, reiterando que la colaboración social resulta fundamental para obtener resultados positivos y proteger a las familias potosinas frente al contexto de inseguridad regional.De las desapariciones

En cada caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos proporcionó apoyo, asesoría y acompañamiento a las familias desde la denuncia inicial hasta la localización de la persona buscada.

