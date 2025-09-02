México

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Por Infobae Noticias

Guardar
Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

2. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

3. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

4. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

5. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

6. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

7. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

8. Pecados inconfesables

Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

9. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

10. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesmexico-entretenimientoNoticias

Más Noticias

SRE destaca el relanzamiento de la relación México-Brasil

México y Brasil acuerdan modernizar su marco jurídico bilateral para impulsar inversiones y comercio

SRE destaca el relanzamiento de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

La canción incluída en el disco ‘Fijación Oral Vol 1.’ de 2005 estuvo dedicada por Shakira al empresario argentino cuando fueron pareja por más de 10 años

Esta fue la reacción de

Tren Interurbano México - Toluca: así avanza la obra en Vasco de Quiroga que conectará con la Línea 3 del Cablebús

Esta estación será la primera en vincular el tramo de Santa Fe - Zinacantepec con el resto de la ruta hacia Observatorio

Tren Interurbano México - Toluca:

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Detienen a escoltas falsos en Baja California: llevaban armas de alto poder y credenciales apócrifas

Los cuatro hombres llevaban pistolas y rifles AR-15

Detienen a escoltas falsos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco de más

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Arturo Peniche habla orgulloso de sus orígenes en el barrio de Iztapalapa: “Hay gente buena y también gente mala”

Quién diseñó el vestido que usó Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno

Tras problemas laborales, Manola Diez pide unirse al reencuentro de Otro Rollo, pero Adal Ramones da negativa

DEPORTES

Papá de David Benavidez revela

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suarez en la final de la Leagues Cup: “No sabe perder”

Clara Brugada responde a participante en silla de ruedas del Maratón CDMX que denunció baches: “No hagamos campaña”

Juan Manuel Márquez y la razón por la que no aceptó una pelea con Canelo Álvarez