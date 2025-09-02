El principal indicador de la BMV registró alza de 1,9% al cierre de este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el índice mexicano, que terminó la sesión de mercado del martes 2 de septiembre con fuertes ascensos del 1,9%, hasta los 59.747,88 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 59.822,81 puntos y un mínimo de 58.503,90 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,2%.

En relación a la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca una subida 1,01%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 18,97%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.