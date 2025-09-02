México

El principal indicador de la BMV inicia operaciones este 2 de septiembre con alza de 0,2%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el índice mexicano, que comienza la sesión del martes 2 de septiembre con leves ascensos del 0,2%, hasta los 58.748 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el selectivo mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara.

Con respecto a la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula un descenso 0,68%; aunque desde hace un año aún acumula un ascenso del 16,98%. El índice BMV se sitúa un 0,81% por debajo de su máximo del presente año (59.225,48 puntos) y un 20% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

