Becas para el Bienestar 2025: estos apoyos para estudiantes abrirán su registro durante septiembre

Con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, las autoridades emprenderán el registro y la entrega de diversos apoyos a estudiantes en todo el país

Por Israel Aguilar Esquivel

En septiembre se abrirá el periodo de registro para diversas convocatorias de becas dirigidas a estudiantes de educación básica en México. Estas oportunidades, promovidas por autoridades federales y locales, buscan apoyar a millones de familias en el comienzo del ciclo escolar y fomentar la permanencia en las aulas.

El acceso a becas educativas en México representa un recurso central para niños, niñas y adolescentes en primaria y secundaria. Según informes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), más de cuatro millones de estudiantes reciben diferentes tipos de apoyo económico. Esta cifra refleja el impacto de estas políticas en la reducción del abandono escolar y el alivio de cargas financieras en los hogares de menores recursos.

Entre los objetivos definidos por las autoridades destaca el fortalecimiento de la equidad y la inclusión educativa. Los programas federales y estatales priorizan zonas con altos índices de vulnerabilidad y buscan garantizar que el apoyo llegue a quienes cumplen los requisitos establecidos en las convocatorias.

Ante el próximo inicio de clases, las familias podrán consultar fechas y requisitos específicos de cada programa en los canales oficiales del gobierno federal y las secretarías estatales, lo que permitirá organizar el proceso de inscripción de manera anticipada.

Durante septiembre, mes que marcó el inicio de las clases en México, cinco apoyos abrirán su periodo de registro. Algunos de ellos ya cuentan con fechas definidas, aunque otros tantos están por confirmar el día en que permitirán la inscripción de beneficiarios.

Aquellos programas que abrirán su periodo de inscripción en el primer mes del año son:

  • Beca Rita Cetina, cuyo registro estará habilitado a partir del próximo 15 de septiembre de 2025.
  • Beca Benito Juárez para la educación media superior.
  • Mi beca para Empezar, distribuida por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), cuyo registro ya se encuentra disponible desde el 1 de septiembre de 2025.
  • Beca para Escuelas Particulares, a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, cuyo registro estará abierto del3 al 26 de septiembre.
  • Beca de Aprovechamiento escolar 2025, cuyo periodo de inscripción será del 4 al 6 de septiembre y estará dirigido hijos e hijas de personal docente agremiados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México.

Los requisitos de acceso a las becas educativas varían según cada convocatoria, por lo que es indispensable que las y los interesados revisen con cuidado los lineamientos oficiales. Cada programa, ya sea federal o local, establece criterios específicos de elegibilidad, documentación necesaria y periodos definidos de registro. Esta diversidad implica que los solicitantes presten atención a los detalles de las bases, ya que un descuido puede impedir la inscripción o la obtención del apoyo.

