Sheinbaum presume éxito de Programas del Bienestar y los presenta como el plan social “más ambicioso de la historia” en México

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, presentó su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este lunes 1° de septiembre su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, destacó los resultados de los Programas del Bienestar.

Sheinbaum expuso el monto destinado para estas políticas sociales, así como la cobertura en diversos sectores de la población.

Durante su presentación, la jefa del Ejecutivo afirmó: “En 2025, destinamos 850 mil millones de pesos, el 2.3% del Producto Interno Bruto a Programas del Bienestar, entregados de manera directa, sin intermediarios, de manera directa a través del Banco del Bienestar”.

Esta cifra, de acuerdo con datos del propio gobierno, representa uno de los mayores presupuestos asignados a apoyos sociales en la administración reciente, aseguró la presidenta ante funcionarios federales y medios de comunicación.

Los destinatarios de estos recursos comprenden 32 millones de familias mexicanas, repartidas en distintos esquemas de apoyo:

Personas adultas mayores (65 años y más): 13 millones.

Personas con discapacidad: 1, 606 mil, 382.

Beca ‘Benito Juárez’ dirigida a estudiantes de educación media superior: 3 millones 861 mil 153.

Becas educativas a nivel primaria: 3 millones 196 mil.

Beca ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’: 398 mil 269 universitarios de instituciones públicas.

