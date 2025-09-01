México

Sheinbaum anuncia consulta nacional para redefinir la carrera magisterial y promete dar voz a cada maestro del país

La presidenta dijo que en su primer año de gobierno se aumentó el salario de los maestros y se redujo la edad de jubilación

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum resaltó que en su
Sheinbaum resaltó que en su primer año de gobierno implementó un aumento del 10% al salario de los maestros. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que durante el ciclo escolar 2025-2026, que comenzó hoy, se convocará a una consulta nacional sobre la carrera magisterial, la cual se realizará “escuela por escuela”, con el objetivo de involucrarlos en el proceso de mejoras laborales.

En la presentación de su Primer Informe de Gobierno, la mandataria destacó que este año su administración impulsó diversas acciones a favor de los maestros, entre las cuales destacan el aumento salarial del 10%, otorgar una semana más de vacaciones y reformas a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

“Para las maestras y maestros de educación básica otorgamos un aumento salarial del 10%, una semana adicional de vacaciones y reformas a la unidad de sistema para la carrera de maestras y maestros, que facilitan el cambio de adscripción por antigüedad”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

