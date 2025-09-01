Reaparece ‘Andy’ López Beltrán en el Primer Informe de Claudia Sheinbaum tras escándalo de su viaje a Japón

La presunta red de tráfico de influencias ligada al hijo de AMLO habría llegado a las autoridades de la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió al centro de la polémica tras asistir formalmente al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presencia del secretario organizacional de Morena encendió la discusión, lo anterior debido a su vínculo con el fundador del partido, así como por las críticas que surgieron tras su ausencia en el sector y su reciente estancia en Tokio, Japón, un hecho señalado por posibles inconsistencias con la política de austeridad de la bancada.

Su participación captó la atención, ya que coincidió con la ceremonia oficial liderada por la titular del Ejecutivo en Palacio Nacional, donde se expusieron los resultados de su primer año de gestión. En el evento, resaltaron los logros alcanzados en materia de seguridad, política exterior, los programas sociales y economía.

Andy López mantiene bajo perfil en 1er informe

Claudia Sheinbaum inició su intervención destacando que su gestión está dedicada a impulsar un México justo, libre y soberano, en línea con las políticas promovidas por López Obrador, aunando que entre los asistentes se encontraba uno de los hijos del exmandatario.

Al acto asistieron funcionarios del gabinete ampliado, gobernadores, integrantes de comunidades indígenas y afiliados de Morena. Entre los presentes destacó la figura del político morenista, quien presenció el discurso presidencial desde la quinta fila.

Andres Manuel Lopez Beltran, son of former Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador, attends Mexican President Claudia Sheinbaum's first State of the Union address at National Palace, in Mexico City, Mexico, September 1, 2025. REUTERS/Henry Romero

En algunas imágenes se le observó conversando con otros miembros de Morena que asistieron al informe. Sin embargo, no posó para fotografías con los presentes y hasta ahora no se ha reportado que haya tenido contacto con medios de comunicación.

‘Andy’ López y su polémico viaje a Tokio

Cabe destacar que, López Beltrán reapareció en la vida pública después de enfrentar críticas por las imágenes difundidas sobre su viaje a Japón. Ante esta situación, sostuvo que pagó el viaje con recursos personales y atribuyó los señalamientos a una campaña de desprestigio impulsada por la oposición.

Además, el morenista rechazó las versiones que lo implicaban en el uso de vuelos privados o servicios de lujo durante su estancia en Tokio. Mediante un comunicado, especificó que viajó en aerolíneas comerciales y se alojó en un hotel cuyo costo cubrió de su propio bolsillo, sin recurrir a privilegios o fondos públicos.

La controversia alrededor de sus vacaciones se intensificó debido a su ausencia en una sesión relevante del Consejo Nacional de Morena y a las críticas que surgieron sobre una aparente contradicción con los principios de austeridad que defiende el partido.

Es por ello que, en su pronunciamiento, López Beltrán subrayó su compromiso con una vida pública basada en la honestidad y la humildad, en respaldo con los valores promovidos tanto por Morena como por la presidenta Claudia Sheinbaum.