Óscar D’León regresa al Auditorio Nacional: precio, fecha y todo lo que debes saber

La cita en la capital mexicana reunirá a distintas generaciones en una celebración de la música afrocaribeña

Por Mariana L. Martínez

El Auditorio Nacional de la Ciudad de México abrirá sus puertas el miércoles 7 de enero de 2026 a las 20:30 para recibir a Óscar D’León, el “Sonero del Mundo”, en un concierto que repasará los grandes éxitos de la salsa y celebrará la trayectoria de una de las figuras más emblemáticas de la música afrocaribeña.

Los boletos para este evento ya están disponibles tanto en las taquillas del recinto como a través del sistema Ticketmaster, lo que anticipa una alta demanda entre los seguidores del género y del artista.

La cita representa una oportunidad única para el público mexicano de reencontrarse con un ícono cuya carrera abarca más de cinco décadas.

Nacido en Caracas en 1943, Óscar D’León inició su vida profesional como mecánico y taxista antes de consagrarse en los escenarios internacionales. Su historia es la de un hombre que, con el bajo eléctrico como estandarte y una voz inconfundible, transformó la salsa en un fenómeno global. Fundador de La Dimensión Latina en los años setenta, D’León es responsable de clásicos como Llorarás y Detalles, piezas que han trascendido fronteras y generaciones. A lo largo de su carrera, ha llevado la bandera de Venezuela y del Caribe a escenarios de todo el mundo, compartiendo cartel con leyendas como Celia Cruz, Rubén Blades, Tito Puente y Willie Colón.

El concierto en el Auditorio Nacional se anuncia como mucho más que un simple recital. La velada se perfila como una celebración de la memoria colectiva de la salsa, donde el carisma y la energía inagotable de D’León guiarán al público por un recorrido musical que abarca desde los inicios de su carrera hasta las canciones que han marcado a varias generaciones. Según la organización, el artista “promete un viaje que recorra tanto las raíces de su carrera como las canciones que han marcado generaciones enteras”. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de clásicos que, en cada acorde, evocan historias de barrios, resistencia cultural y la alegría que caracteriza al género.

La importancia de Óscar D’León en la música afrocaribeña se refleja en su capacidad para unir a distintas generaciones en una misma pista de baile.

Su vigencia se mantiene intacta: a sus más de 80 años, continúa activo en giras internacionales y festivales, donde la respuesta del público confirma la relevancia de su arte. Como destaca la organización, “no es casualidad que sea reconocido como uno de los pocos artistas capaces de unir a distintas generaciones en una misma pista, donde la juventud descubre al maestro y los veteranos renuevan su fidelidad al sonero eterno”.

