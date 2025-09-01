México

México tiene fuerza económica pese a medidas arancelarias de EEUU, destaca Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

La mandataria destacó los resultados obtenidos en 12 meses de gobierno y señaló que se mejoraron las condiciones de múltiples sectores, pese a “situaciones complejas”

Por Fabián Sosa

La mandataria presentó los avances
La mandataria presentó los avances de su gobierno en diferentes temas como seguridad, educación y legislaciones. (REUTERS/Henry Romero)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó durante el primer informe de gobierno que México es respetado a nivel mundial en la actualidad.

Luego de mencionar que globalmente “se han sufrido situaciones complejas”, la mandataria afirmó que su rendición de cuentas se ve reflejado con hechos que benefician la vida cotidiana de millones de personas y destacó que el mundo entero sabe que se está viviendo un momento estelar en el país.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso, valiente y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”, sentenció la presidenta.

Agregó que a pesar de las circunstancias complejas derivadas por las medidas arancelarias de Estados Unidos, el país muestra fortaleza económica, es decir “un crecimiento anual estimado de 1.2 % frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales que decían que iba a caer el Producto Interno Bruto (PIB)”.

Además, destacó que en este año la inversión extranjera directa rompió récord en el primer semestre del año, pues contó con más de 36 mil millones de dólares y que el número de visitantes a México creció 13.8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

***Información en desarrollo***

