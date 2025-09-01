México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 1 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 1 de septiembre

El monzón mexicano en interacción con divergencia y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chihuahua; fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como intervalos de chubascos en Baja California. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.

A su vez, la onda tropical núm. 28 se desplazará sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y divergencia, originará lluvias muy fuertes con posibles granizadas en dicha región.

Por su parte, la onda tropical núm. 29 se desplazará sobre el sureste y sur mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, en interacción con canales de baja presión sobre la Sonda de Campeche y la Mesa Central, además de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el centro de México, generarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán y con posible caída de granizo en el centro del territorio nacional.

Asimismo, un sistema frontal se extiende con características de estacionario sobre el sur de Estados Unidos, muy próximo a la frontera norte de México, originará lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento y probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila, así como chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, este día finalizará la onda de calor en Tamaulipas, Nuevo León y Oaxaca.

Finalmente, se ha formado la tormenta tropical Kiko al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur, sin generar efectos en el territorio mexicano. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro y oeste), Coahuila (norte), Puebla (este), Guerrero (norte y sureste), Oaxaca (norte, oeste y suroeste), Chiapas (norte y noreste), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Durango, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca; con posibles torbellinos: Chihuahua (noreste) y Coahuila (norte). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas. Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.