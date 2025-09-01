México

Metro de la Ciudad de México refuerza medidas de seguridad para el regreso a clases 2025-2026

Niños, niñas y adolescentes iniciaron un nuevo ciclo escolar por lo que se espera que el transporte público se encuentre saturado durante esta primera semana

Por Mariana Campos

La Ciudad de México busca mejorar los tiempos de traslado de todos los estudiantes. (Crédito: Cuartoscuro)

La llegada del ciclo escolar 2025-2026 genera ajustes operativos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Tomando en cuenta que alumnos de todas las edades utilizan sus instalaciones, dio a conocer un conjunto de recomendaciones y acciones con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en los traslados de miles de estudiantes, profesores y padres de familia que utilizan diariamente este servicio.

Entre las prioridades oficiales se encuentra la emisión de pautas específicas para viajar seguro al inicio del año escolar, medidas anunciadas a través de canales institucionales un día antes del regreso a clases.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad del STC Metro, las primeras horas del lunes 1 de septiembre prevén una alta afluencia de usuarios, por lo que se implementarán operativos especiales en puntos clave de la red, entre ellos los centros de transbordo y estaciones de mayor demanda.

El organismo informó que el lunes se desplegarán aproximadamente 5.800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), complementados por personal de vigilancia interna, para supervisar el flujo y atender incidencias.

Elementos de seguridad estarán resguardando varias líneas. (Foto: Captura de pantalla X/@AdrianRubalcava)

Consejos para tener un mejor viaje

Para mejorar la experiencia de viaje y minimizar incidentes, el Metro de la Ciudad de México aconseja anticipar la salida de casa, evitando retrasos derivados de la congestión en los accesos o en los andenes durante las horas pico. Se invita a los usuarios a prestar atención a las señales de seguridad, respetar el libre cierre de puertas y permitir siempre el descenso ordenado de pasajeros antes de abordar.

Dentro de las normas operativas que insiste en subrayar el Metro, destaca la importancia de no utilizar la palanca de emergencia salvo en situaciones críticas, a fin de evitar la interrupción innecesaria del servicio. Además, el descenso a las vías está prohibido bajo cualquier circunstancia, aun cuando algún objeto personal caiga a los rieles. La manera adecuada de proceder consiste en solicitar ayuda directamente al personal autorizado.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hizo un llamado para respetar los espacios destinados a mujeres y menores de 12 años (Twitter/@MetroCDMX)

En la serie de recomendaciones, el STC Metro de la Ciudad de México enfatiza el respeto de los espacios exclusivos a bordo y en zonas señalizadas. Existen zonas reservadas únicamente para mujeres, niñas y niños menores de 12 años, que deben mantenerse libres de personas adultas no autorizadas para proteger la integridad y la comodidad de los grupos más vulnerables en los corredores y los vagones.

La seguridad en las escaleras mecánicas y pasillos también forma parte del protocolo. El organismo recomienda sujetarse siempre del pasamanos y acompañar a los menores durante su desplazamiento; correr o apoyarse en las laterales de las escaleras incrementa el riesgo de accidentes, detallan las autoridades.

