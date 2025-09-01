Los diccionarios invaden la lista de los libros más vendidos en Amazon México

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Kindle Papermate)

Las novelas, historias de fantasía y ciencia ficción, hasta de autoayuda y de psicología han quedado atrás, ahora un tipo de libro es el que domina la lista de los más vendidos de Amazon México: los diccionarios.

Ya sea el básico, el especializado por grado o el de inglés, estos diccionarios forman parte de casi la mitad del listado.

Provocado claramente por el regreso a clases, este tipo de libros comenzó a aparecer en el ranking desde la semana pasada, sin embargo, hoy está consagrado y lo más probable es que siga un par de días, inclusive semanas, hasta que otras obras comiencen a desplazarla.

Otros libros clásicos y algunas novedades también forman parte del listado, que no te puedes perder.

Los libros más populares

1. Diccionario Básico Escolar

Autor: Ediciones Larousse

2. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir: 29 principios para vivir mejor (y con más sentido)

Autor: Uli Moreno Montana

3. Diccionario Escolar Plus Secundaria

Autor: Luis Ignacio De La Peña

4. El Hombre En Busca de Sentido

Autor: Viktor Frankl

5. Diccionario Escolar Plus Primaria

Autor: Luis Ignacio De La Peña

6. Diccionario Pocket (Español-Inglés)

Autor: Larousse Ediciones

7. Cozy Friends: Coloring Book for Adults and Teens Featuring Super Cute Animal Characters with Easy and Simple Designs for Relaxation (Cozy Spaces Coloring)

Autor: Coco Wyo

8. El mito de Sísifo

Autor: Albert Camus

9. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

10. Antes de que se enfríe el café

Autor: Toshikazu Kawaguchi

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

México y sus lectores

Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne.

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.