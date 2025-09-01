México

Los diccionarios invaden la lista de los libros más vendidos en Amazon México

Ya sea el básico, el especializado por grado o el de inglés, estos libros educativos forman parte de casi la mitad del listado

Por Omar López

Guardar
Amazon se ha convertido en
Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Kindle Papermate)

Las novelas, historias de fantasía y ciencia ficción, hasta de autoayuda y de psicología han quedado atrás, ahora un tipo de libro es el que domina la lista de los más vendidos de Amazon México: los diccionarios.

Ya sea el básico, el especializado por grado o el de inglés, estos diccionarios forman parte de casi la mitad del listado.

Provocado claramente por el regreso a clases, este tipo de libros comenzó a aparecer en el ranking desde la semana pasada, sin embargo, hoy está consagrado y lo más probable es que siga un par de días, inclusive semanas, hasta que otras obras comiencen a desplazarla.

Otros libros clásicos y algunas novedades también forman parte del listado, que no te puedes perder.

Los libros más populares

Lo titulo educativos dominan el
Lo titulo educativos dominan el ranking. (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Diccionario Básico Escolar

Autor: Ediciones Larousse

2. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir: 29 principios para vivir mejor (y con más sentido)

Autor: Uli Moreno Montana

3. Diccionario Escolar Plus Secundaria

Autor: Luis Ignacio De La Peña

4. El Hombre En Busca de Sentido

Autor: Viktor Frankl

5. Diccionario Escolar Plus Primaria

Autor: Luis Ignacio De La Peña

6. Diccionario Pocket (Español-Inglés)

Autor: Larousse Ediciones

7. Cozy Friends: Coloring Book for Adults and Teens Featuring Super Cute Animal Characters with Easy and Simple Designs for Relaxation (Cozy Spaces Coloring)

Autor: Coco Wyo

8. El mito de Sísifo

Autor: Albert Camus

9. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

10. Antes de que se enfríe el café

Autor: Toshikazu Kawaguchi

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

México y sus lectores

Miles de personas en la
Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

Temas Relacionados

Noticiasmexico-noticiasAmazon LibrosLeámos

Más Noticias

¿Por qué en México se come bolillo después de un susto? La UNAM lo explica

El consumo de bolillo ayuda a estabilizar el malestar digestivo y aporta una sensación de normalidad después de un susto

¿Por qué en México se

Sheinbaum presume éxito de Programas del Bienestar y los presenta como el plan social “más ambicioso de la historia” en México

32 millones de familias han sido beneficiadas este primer año de gobierno de la mandataria

Sheinbaum presume éxito de Programas

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

La crisis de seguridad y el abandono escolar exigen respuestas integrales para proteger a la comunidad estudiantil

Regreso a clases en Sinaloa:

Sheinbaum anuncia 31 nuevos hospitales, equipamiento y derecho a la salud gratuita y de calidad

La mandataria mexicana expuso en su Primer Informe de Gobierno que continuará trabajando para garantizar un sistema de salud digno para todos los mexicanos

Sheinbaum anuncia 31 nuevos hospitales,

Popocatépetl lanza 31 exhalaciones en el último día

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 31 exhalaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Regreso a clases en Sinaloa:

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

La ‘maldición’ de Me Caigo de Risa en La Casa de los Famosos México: El Guana pierde fans como Mariana Echeverría

Filtran lista completa de famosos que entrarían a La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca

“El callejón de los madrazos”: peleas entre Facundo y Alexis Ayala escalan a niveles de posible agresión física

Emiliano Aguilar llama “pocos hue...” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

DEPORTES

Monterrey sigue en la cima

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey