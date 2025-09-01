Los diccionarios invaden la lista de los libros más vendidos en Amazon México

Las novelas, historias de fantasía y ciencia ficción, hasta de autoayuda y de psicología han quedado atrás, ahora un tipo de libro es el que domina la lista de los más vendidos de Amazon México: los diccionarios.
Ya sea el básico, el especializado por grado o el de inglés, estos diccionarios forman parte de casi la mitad del listado.
Provocado claramente por el regreso a clases, este tipo de libros comenzó a aparecer en el ranking desde la semana pasada, sin embargo, hoy está consagrado y lo más probable es que siga un par de días, inclusive semanas, hasta que otras obras comiencen a desplazarla.
Otros libros clásicos y algunas novedades también forman parte del listado, que no te puedes perder.
Los libros más populares
1. Diccionario Básico Escolar
Autor: Ediciones Larousse
2. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir: 29 principios para vivir mejor (y con más sentido)
Autor: Uli Moreno Montana
3. Diccionario Escolar Plus Secundaria
Autor: Luis Ignacio De La Peña
4. El Hombre En Busca de Sentido
Autor: Viktor Frankl
5. Diccionario Escolar Plus Primaria
Autor: Luis Ignacio De La Peña
6. Diccionario Pocket (Español-Inglés)
Autor: Larousse Ediciones
7. Cozy Friends: Coloring Book for Adults and Teens Featuring Super Cute Animal Characters with Easy and Simple Designs for Relaxation (Cozy Spaces Coloring)
Autor: Coco Wyo
8. El mito de Sísifo
Autor: Albert Camus
9. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad
Autor: Joe Dispenza
10. Antes de que se enfríe el café
Autor: Toshikazu Kawaguchi
*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.
Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.
México y sus lectores
El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.
De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.
Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.
En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.
Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.
Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.
Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.