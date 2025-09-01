Jucopo de San Lázaro se reúne para definir a las y los integrantes de la mesa directiva del próximo año legislativo

(X/@IvonneOP)

Durante la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se reúne para discutir y buscar un acuerdo sobre las personas que integrarán la mesa directiva en el siguiente año de sesiones, en especial para definir a quien presidirá el organismo, cargo que corresponde al Partido Acción Nacional (PAN).

En las redes sociales de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dio a conocer una imagen del encuentro entre líderes de los cinco grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Según mencionó, hubo entendimiento entre las personas reunidas.

"La gobernabilidad de la Cámara de Diputados se construye con diálogo, respeto y voluntad política. Hoy, en la Jucopo, me reuní con la y los coordinadores de los grupos parlamentarios, convencidos de que México requiere unidad nacional para enfrentar los desafíos actuales", escribió el político zacatecano en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter.

(X/@RicardoMonrealA)

Quien también dio a conocer una imagen del encuentro fue la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega. De acuerdo con la legisladora, su bancada mostró disposición para construir un acuerdo y elegir a los nuevos integrantes. Además, destacó la existencia de diálogo entre integrantes de la Jucopo.

Según el acuerdo vigente en la Jucopo, la presidencia en el segundo año de actividades corresponderá a la segunda fuerza de la Cámara Baja, es decir el Partido Acción Nacional (PAN). A pesar de ello, la propuesta de la persona que podría presidir el organismo no ha sido del agrado de la mayoría legislativa, es decir Morena, por lo que el consenso ha sido difícil de alcanzar.

El PAN dio a conocer el nombre de sus cuatro perfiles para presidir la mesa directiva (YouTube/Cámara de Diputados)

Según declaraciones de Elías Lixa, coordinador panista, el PAN ha postulado a las diputadas Margarita Zavala y Kenia López Rabadán, así como a los legisladores Germán Martínez Cázares y Federico Döring para encabezar la mesa directiva. Sin embargo, los representantes de Acción Nacional han manifestado que, aunque ofrecen varias opciones, priorizarán que sea una diputada quien asuma la presidencia. El dirigente expresó:

“Hemos dialogado permanentemente con las coordinaciones. No existe ni rivalidad con ninguna de las coordinaciones ni hemos recibido algo distinto a un diálogo respetuoso. Acudiremos a la Junta de Coordinación Política con esa convicción y la tranquilidad de que tiene que mediar la política para que la Cámara de Diputados sea la que gane”.