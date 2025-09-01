México

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, es por eso que el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Diariamente, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en el Valle de México.

Con cada actualización, las autoridades capitalinas llaman a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 1 de septiembre al corte de las 15:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la ciudad señaló que la calidad del aire es “Buena” este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Bajo” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 2, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

El reporte no solo es
El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Nueva SCJN en el Zócalo en vivo: ministras y ministros protagonizan ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando

Las personas electas en el proceso electoral del Poder Judicial continúan su agenda con una ceremonia con integrantes de pueblos originarios en el primer cuadro de la Ciudad de México, antes de su toma de protesta formal en el Senado

Nueva SCJN en el Zócalo

Dólar cotiza a la baja tras el cierre hoy lunes 1 de septiembre en México

El peso mexicano gana terreno frente a la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar cotiza a la baja

Pensión Mujeres Bienestar 2025: este es el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre

El programa distribuirá su quinto pago en lo que va del año

Pensión Mujeres Bienestar 2025: este

Euro: cotización de cierre hoy 1 de septiembre en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Harfuch resalta liderazgo de Sheinbaum por Estrategia de Seguridad: homicidios y delitos de alto impacto disminuyeron

El titular de la SSPC también resaltó el fortalecimiento de la Guardia Nacional

Harfuch resalta liderazgo de Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Regreso a clases en Sinaloa:

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

ENTRETENIMIENTO

¿Cuál es la enfermedad incurable

¿Cuál es la enfermedad incurable que atormenta a Pedro Torres y preocupa a sus fans?

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: inician pruebas para saber los finalistas y competir por el líder de la semana

Sergio Torres hace historia: gana Survivor México 2025 y se convierte en leyenda tras 127 días de resistencia

¡Histórico! Este dueto rompe esquemas y avanza a la gran final de México Canta : Así se vivió la tercera semifinal

Cómo combatir el hígado graso con manzana verde: la poderosa infusión mañanera que regula el azúcar en la sangre

DEPORTES

Quién es Obed Vargas, el

Quién es Obed Vargas, el mexicano que desquició a Messi, Suárez y Busquets, pero es ignorado por Javier Aguirre

Tras su hat trick, Sergio Canales se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos