El principal indicador de la BMV registró alza de 0,27% al cierre de este 1 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que cerró la jornada en los mercados del lunes 1 de septiembre con leves incrementos del 0,27%, hasta los 58.865,03 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 58.982,75 puntos y la cifra mínima de 58.398,75 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano acumula una subida 0,37%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 16,43%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 0,61% por debajo de su máximo del presente año (59.225,48 puntos) y un 20,24% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que toma datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).