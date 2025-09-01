México

Detienen en Cozumel a Jairo “N”, señalado por presunto abuso sexual contra una menor

El sospechoso fue ubicado y puesto a disposición del Ministerio Público tras la alerta de la víctima, quien recibe atención médica y acompañamiento especializado para garantizar su protección

Por Aura Reyna

Operativo en Cozumel culmina con
Operativo en Cozumel culmina con la detención de un presunto abusador sexual de menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un operativo conjunto llevado a cabo en Cozumel, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la detención de un sujeto señalado por delitos de índole sexual.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio.

El detenido, identificado como Jairo “N”, es acusado de presunta participación en hechos de abuso sexual en agravio de una menor de edad, cuya identidad permanece resguardada por las autoridades.

Más detalles del caso

Autoridades de Quintana Roo arrestan
Autoridades de Quintana Roo arrestan a Jairo “N” por presunto abuso sexual contra una menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información oficial, la detención se llevó a cabo luego de que la víctima, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, alertara a sus familiares sobre la presencia del sospechoso mientras se encontraba vendiendo frituras en la colonia Centro del municipio.

Tras el reporte, las autoridades actuaron de inmediato y lograron ubicar y asegurar al sujeto.

La Fiscalía informó que la menor recibió atención médica especializada de manera oportuna, incluyendo los estudios necesarios para determinar el tipo de agravio cometido.

Asimismo, se encuentra bajo el resguardo y acompañamiento del Sistema DIF y del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), para garantizar su bienestar y el seguimiento del caso.

Jairo “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, y en las próximas horas se definirá su situación jurídica dentro del término legal correspondiente.

La FGE reiteró su compromiso con la ciudadanía para actuar conforme a derecho y sin distinción, con el objetivo de garantizar justicia, especialmente en casos que vulneren la integridad de menores de edad.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

La importancia de la denuncia
La importancia de la denuncia oportuna y la preservación de pruebas en casos de abuso sexual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae

Para prevenir el abuso sexual infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aconseja enseñar a las niñas y niños que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento.

También recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a cambios en el comportamiento de los menores, evitar que acepten regalos que impliquen condiciones ocultas y supervisar de manera constante su actividad en internet y redes sociales.

Asimismo, se sugiere fomentar en los menores la confianza para rechazar cualquier tipo de contacto físico que les resulte incómodo y reforzar la importancia de comunicar cualquier situación que los haga sentir inseguros o molestos.

En caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual, las autoridades subrayan que no debe bañarse ni cambiarse de ropa, ya que las prendas que llevaba pueden constituir pruebas fundamentales.

