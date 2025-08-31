México

Rescatan tres cuerpos en río Huacapa, Guerrero

Las autoridades aún no informan respecto a este caso

Por Aura Reyna

Uno de los cuerpos corresponde a Ramón Luna Cabañas, DJ y profesor reportado como desaparecido (Esto es Guerrero)

Tres hombres fueron encontrados sin vida la noche del sábado en el cauce del río Huacapa, a la altura de la colonia Morelos, frente al conocido centro nocturno Bar-Bar, en un hecho que ha generado consternación entre la población de la capital guerrerense.

El hallazgo se registró cerca de las 22:30 horas, tras una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de cadáveres en el encauzamiento Alejandro Cervantes Delgado.

Al arribar al sitio, elementos de diversas corporaciones policiacas confirmaron que se trataba de tres hombres con impactos de arma de fuego, evidentes huellas de tortura y que se encontraban semidesnudos y apilados unos sobre otros.

Más detalles del caso

Las víctimas estaban semidesnudas, apiladas y presentaban impactos de arma de fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena del crimen se ubicó justo frente al Bar-Bar, cuya fachada había sido baleada horas antes, sin que se reportaran víctimas, aunque sí daños visibles por arma de fuego en sus paredes.

Entre los cuerpos fue identificado Ramón Luna Cabañas, un joven DJ del bar y profesor interino en la secundaria “Galo Soberón y Parra”, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes por familiares y amigos en redes sociales.

Fuentes extraoficiales señalan que los otros dos hombres también podrían estar vinculados laboralmente con el mismo establecimiento, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Algunos medios locales, como Esto es Guerrero, reportaron las presuntas identidades de los hombres.

Ramón Luna Cabañas era un joven DJ que trabajaba en el centro nocturno Bar-Bar y como maestro interno de la secundaria Galo Soberón y Parra.

De acuerdo con reportes de medios locales, los cuerpos presentaban visibles huellas de tortura, además de impactos de bala.

