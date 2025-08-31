Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 31 de agosto

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 31 de agosto

El monzón mexicano y divergencia, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, una vaguada en altura sobre el oriente y centro del país, así como la onda tropical núm. 27 que se desplazará sobre el occidente del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además de la posible caída de granizo en el occidente y centro de la República Mexicana; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con la onda tropical núm. 28, que recorrerá dicha región, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales intensas en Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Nuevo León (sur), Tamaulipas (oeste y sur) y Oaxaca (sur); finalizando a partir de este día en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Coahuila.

Finalmente, un sistema frontal se extiende con características de estacionario muy próximo a la frontera norte de México. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (sur), Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (oeste, este y norte) y Chiapas (oeste, sur y norte) y Tabasco (este y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Estado de México y Veracruz. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.