Presionó a su ex con difundir videos íntimos y la amenazó de muerte: Fiscalía arrestó a Roberto “N” en Jalisco

El joven es acusado de instigación o ayuda al suicidio, violación a la intimidad sexual y amenazas contra una mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la captura de Roberto “N”, de 22 años, como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios.

El joven es señalado por su probable participación en los delitos de instigación o ayuda al suicidio, violación a la intimidad sexual y amenazas, tras los hechos ocurridos recientemente en el municipio de El Salto.

Las acciones estuvieron a cargo de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, instancia responsable de coordinar los esfuerzos para esclarecer estos delitos.

Más detalles del caso

La víctima fue amenazada con la difusión de material íntimo y con privarla de la vida si no retomaba la relación sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto en un domicilio ubicado en la colonia Pacífico, en el municipio de El Salto, donde la víctima recibió una llamada telefónica del ahora detenido.

Durante la comunicación, el sujeto presuntamente la amenazó con difundir material íntimo en redes sociales y con privarla de la vida si no retomaba una relación sentimental con él. Como consecuencia de estas amenazas, la víctima habría intentado autolesionarse.

Al tener conocimiento de lo sucedido, el agente del Ministerio Público inició de inmediato una carpeta de investigación, misma que derivó en la solicitud de una orden de aprehensión ante el Juez de Control, quien la concedió el pasado 22 de agosto.

La captura de Roberto “N” se llevó a cabo el día 28 de agosto en la calle San Ángel, de la colonia Las Pintitas, en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, y durante su aseguramiento le fueron informados sus derechos constitucionales.

Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, se le considera inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía del Estado reitera su firme compromiso de investigar con perspectiva de género y no dejar impunes los actos que vulneren la integridad y la vida de las mujeres en Jalisco.

¿Sufres violencia digital?

Las autoridades recomiendan denunciar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y ofrecen apoyo a víctimas de violencia digital (Jovani Pérez)

Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de la difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento, no estás sola(o) y sí hay formas de actuar.

¿Qué hacer ante esta situación?

No te calles. Busca apoyo inmediato con las autoridades cibernéticas o comunícate al 088 , línea confidencial y disponible 24/7.

No compartas ni guardes contenido íntimo. Difundir, reenviar o almacenar este tipo de material es un delito .

Apoya a tus compañeras y compañeros. Evita normalizar o participar en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Habla con alguien de confianza. Puedes acudir a una profesora, profesor, a tus padres o a cualquier adulto responsable. Ellos pueden ayudarte y orientarte.

Involucra a tu comunidad. Invita a tus compañeras, compañeros, madres, padres y docentes a promover el civismo digital y el respeto en línea.

Reporta el contenido. Denuncia publicaciones inapropiadas en redes sociales o grupos de mensajería donde estén circulando.

Recuerda: en todos los estados de México existen Unidades de Policía Cibernética, listas para brindarte asesoría técnica y legal para un Internet más seguro.

Si eres víctima de un delito cibernético puedes llamar al 088.