México

Presionó a su ex con difundir videos íntimos y la amenazó de muerte: Fiscalía arrestó a Roberto “N” en Jalisco

La víctima fue amenazada con la difusión de material íntimo y con privarla de la vida si no retomaba la relación sentimental

Por Aura Reyna

Guardar
El joven es acusado de
El joven es acusado de instigación o ayuda al suicidio, violación a la intimidad sexual y amenazas contra una mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la captura de Roberto “N”, de 22 años, como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios.

El joven es señalado por su probable participación en los delitos de instigación o ayuda al suicidio, violación a la intimidad sexual y amenazas, tras los hechos ocurridos recientemente en el municipio de El Salto.

Las acciones estuvieron a cargo de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, instancia responsable de coordinar los esfuerzos para esclarecer estos delitos.

Más detalles del caso

La víctima fue amenazada con
La víctima fue amenazada con la difusión de material íntimo y con privarla de la vida si no retomaba la relación sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto en un domicilio ubicado en la colonia Pacífico, en el municipio de El Salto, donde la víctima recibió una llamada telefónica del ahora detenido.

Durante la comunicación, el sujeto presuntamente la amenazó con difundir material íntimo en redes sociales y con privarla de la vida si no retomaba una relación sentimental con él. Como consecuencia de estas amenazas, la víctima habría intentado autolesionarse.

Al tener conocimiento de lo sucedido, el agente del Ministerio Público inició de inmediato una carpeta de investigación, misma que derivó en la solicitud de una orden de aprehensión ante el Juez de Control, quien la concedió el pasado 22 de agosto.

La captura de Roberto “N” se llevó a cabo el día 28 de agosto en la calle San Ángel, de la colonia Las Pintitas, en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, y durante su aseguramiento le fueron informados sus derechos constitucionales.

Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, se le considera inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía del Estado reitera su firme compromiso de investigar con perspectiva de género y no dejar impunes los actos que vulneren la integridad y la vida de las mujeres en Jalisco.

¿Sufres violencia digital?

Las autoridades recomiendan denunciar la
Las autoridades recomiendan denunciar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y ofrecen apoyo a víctimas de violencia digital (Jovani Pérez)

Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de la difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento, no estás sola(o) y sí hay formas de actuar.

¿Qué hacer ante esta situación?

  • No te calles. Busca apoyo inmediato con las autoridades cibernéticas o comunícate al 088, línea confidencial y disponible 24/7.
  • No compartas ni guardes contenido íntimo. Difundir, reenviar o almacenar este tipo de material es un delito.
  • Apoya a tus compañeras y compañeros. Evita normalizar o participar en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
  • Habla con alguien de confianza. Puedes acudir a una profesora, profesor, a tus padres o a cualquier adulto responsable. Ellos pueden ayudarte y orientarte.
  • Involucra a tu comunidad. Invita a tus compañeras, compañeros, madres, padres y docentes a promover el civismo digital y el respeto en línea.
  • Reporta el contenido. Denuncia publicaciones inapropiadas en redes sociales o grupos de mensajería donde estén circulando.
  • Recuerda: en todos los estados de México existen Unidades de Policía Cibernética, listas para brindarte asesoría técnica y legal para un Internet más seguro.

Si eres víctima de un delito cibernético puedes llamar al 088.

Temas Relacionados

FGEFGRFiscalía de JaliscoJaliscoLey Olimpia

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’

La cantante sorprendió a miles de asistentes durante un concierto de su gira “Las mujeres ya no lloran” en el estadio GNP Seguros en CDMX

Shakira rinde emotivo tributo a

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

La suma de críticas, gestos y comentarios dentro y fuera del reality ha generado un ambiente adverso para la actriz

Viralizan video de Abelito aborreciendo

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

La doble ejecución eleva a seis el número de policías asesinados en Hidalgo en menos de dos meses

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos

Claudia Sheinbaum alista su primer informe de Gobierno: ¿Dónde ver el mensaje en streaming?

La presidenta presentará un mensaje enfocado en los avances registrados durante los primeros meses de su administración

Claudia Sheinbaum alista su primer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

Reclutamiento forzado: hallan sin vida a dos menores que peleaban por el CJNG en Sinaloa, UdeG advierte repunte de secuestros

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

ENTRETENIMIENTO

Shakira rinde emotivo tributo a

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: quién podría ser el quinto eliminado

Filtran nombre del quinto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 31 de agosto, según encuestas finales

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México durante la madrugada de este 31 de agosto?

DEPORTES

Alcalde de Benito Juárez amenaza

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”