Luisa Alcalde manda mensaje a opositores: “Nosotros no vamos a parar, porque el pueblo de México ya decidió”

La secretaria general de Morena arremete contra los partidos opositores en un discurso en Chihuahua

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Morena
La secretaria general de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó en Chihuahua que el PRIAN no tiene cuadros para el 2030 porque son corruptos y no tienen autoridad moral.

De acuerdo con la dirigente, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “siempre han sido autoritarios, violentos y corruptos”, actitud que, según sus palabras, queda en evidencia cada vez que “la gente se aleja de ese tipo de política”.

Alcalde agregó que una reciente encuesta publicada por El Universal colocó a Morena con una preferencia del 45 por ciento en la Cámara de Diputados, por encima del PAN, que cuenta con el 19 por ciento, y del PRI, con el 14 por ciento.

La política subrayó que Morena tiene cerca de nueve millones de afiliados y que, en Chihuahua, ya superó las 282 mil personas inscritas, una cifra que, según el partido, crecerá antes del cierre de 2025.

En su intervención, Alcalde calificó como “una incongruencia” que el PRI haya propuesto a Alito Moreno, dirigente nacional priista, como presidente del Comité de Ética, y acusó que “el PRIAN choca con cualquier principio de moralidad y legalidad”.

La secretaria general también se refirió a los procesos de impugnación en la entidad e hizo un llamado para que las diferencias electorales se resuelvan por la vía institucional. Destacó que, a partir del 1° de septiembre, se impulsará un “constitucionalismo transformador” en el Congreso mexicano, centrado en debatir abiertamente la Reforma Electoral.

Durante su encuentro en la capital de Chihuahua, la líder reiteró que Morena buscará el apoyo ciudadano para afianzar su mayoría legislativa y defender las reformas impulsadas por el movimiento.

Alcalde sostuvo que el proceso de transformación debe continuar a escala nacional, sin pactos ocultos ni acuerdos con grupos contrarios a la legalidad.

“Nosotros no vamos a parar, porque el pueblo de México ya decidió y porque nuestro movimiento no depende de un solo líder, sino de millones de voluntades conscientes”, enfatizó.

Morena dice que en Chihuahua ya no habrá más PAN. (Crédito: X /@PartidoMorenaMx)

Panistas se reúnen en Chihuahua

CRÉDITO: X(@MaruCampos_G)
María Eugenia Campos Galván, conocida como 'Maru Campos’, gobernadora de Chihuahua, ha buscado consolidar su liderazgo tanto a nivel local como nacional, lo que se refleja en la atención que recibe de los dirigentes del PAN.

La gobernadora sostuvo una reunión con senadores del PAN, en la que figuraron los senadores Marko Cortés, María de Jesús Díaz, Gina Gerardina Campuzano, Raymundo Bolaños, entre otros, abordaron temas relacionados con la gestión pública y el impulso de proyectos en beneficio de la población.

De acuerdo con Norte Digital, Ricardo Anaya y Marko Cortés expresaron públicamente su respaldo al trabajo de Campos Galván. El medio señaló que Cortés mencionó a la gobernadora de Chihuahua como una de las opciones del PAN para las elecciones presidenciales de 2030, junto con María Teresa Jiménez, mandataria de Aguascalientes.

