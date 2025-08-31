México

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números ganadores de este sábado 30 de agosto, compartidos por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 03, 10, 11, 12, 19Ganadores: 31,215Dinero entregado: $802,447.75 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 02, 06, 08, 21, 28Ganadores: 44,553Dinero entregado: $1,196,768.90 pesos

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: estas son las dos etapas para registrarse en septiembre

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria el siguiente mes para que más alumnos de secundaria se incorporen

Beca Rita Cetina 2025: estas

Clima en Ciudad de México: temperaturas para este 31 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Ciudad de México:

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

La ‘güerita consentida’ compartió fotografías de las alertas que le llegaron a su teléfono

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento

Pensión Hombres del Bienestar 2025: esta es la próxima fecha de pago de 3 mil pesos bimestrales

Esta última semana de agosto se llevó a cabo el periodo de entrega de tarjetas para nuevo beneficiarios

Pensión Hombres del Bienestar 2025:

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Nueve presuntos integrantes de este grupo criminal fueron detenidos en el municipio de Nicolás Romero

Estos son los municipios del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los municipios del

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

Thunderbolts estrena con éxito en streaming y lidera el ranking de Disney+ México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Mariana Botas podría ser la siguiente eliminada de La Casa de los Famosos 3, aseguran los habitantes de Noche

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Cruz Azul vence a las

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro