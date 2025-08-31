Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Spotify publicó su conteo con los más escuchado en los podcast de México, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más reproducidos en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

2. INSOMNIO

Las mejores y más terroríficas historias que llegan al correo de Podcast Paranormal: fepopodcastparanormal.com Capítulos ESTRENO cada JUEVES. Patrocinios y negocios: contactopodcastparanormal.com

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

4. Mis Traumas, Mis Chistes

Hay cosas que duelen pero también dan risa (eventualmente). Somos Stephany Leal y Fernanda Lozano, dos amigas que encontramos en el humor una forma muy terapéutica de sobrevivir a nuestros traumas. Aquí no venimos a dar lecciones ni consejos profesionales, pero sí a compartir experiencias reales, anécdotas incómodas y momentos dolorosos con el único filtro que nos queda: el humor. Cada episodio es una invitación a reírnos de lo que nos rompe, porque si ya lo vivimos mínimo que nos sirva de contenido. Prepárate para escuchar historias personales, participar con tus propias anécdotas y descu

5. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

6. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

7. HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Experiencias PARANORMALES - Creepypastas - Relatos de HORROR - Historias de TERROR El Miedo nunca había sido tan Relajante.

8. Universo Musical

He vivido varios lados de la música: como artista, como fan y como profesional. En este canal comparto desde historias hasta estrategias: todo lo que define el universo musical. ¡Bienvenidos! Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

9. Club del cringe

Para crecer, primero hay que hacer el ridículo ¿Alguna vez enviaste una carta de amor cuando estabas en la secundaria? O quizás anhelaste tanto a alguien que tuviste que dejarlo todo en las páginas de tu diario. Seguramente todos hemos enviado un correo electrónico o hemos publicado algo en Myspace digno de vergüenza si la persona que nos gustaba en ese entonces lo leyera.Llegó el momento de compartirlas con el mundo y para eso existe “Club de Cringe”, hablaremos sin prejuicios sobre esos amores imposibles, secretos entre amigos, revelaciones familiares y traumas escolares que marcaron nuestras vidas. Todos los miércoles, de la mano de Grecia Castillo, vamos a echar el chisme en este espacio seguro, vamos a reírnos de nosotros, tal vez alguna lagrimita por aquí y por allá.Si te atreves, compártenos tu historia en holaclubdelcringe.com o si eres más aventad en alguno de nuestros eventos en vivo.. stay tuned!

10. Más Allá del Fitness

Más Allá del Fitness es un podcast para quienes buscan ir más profundo. Aquí rompemos mitos, cuestionamos lo establecido y compartimos información respaldada por evidencia. Además, conversamos con referentes del fitness, la salud y el deporte de México y Latinoamérica para aprender de su experiencia y visión. Host: memosilva.fit

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.