La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este sábado 30 de agosto

Sigue en vivo todas las novedades, alianzas y encuentros que pasan dentro del reality más popular de México

Por Jesús Tovar Sosa

Mariana Botas manda felicitaciones a su hermano

Esta noche, antes de dormir, Mariana Botas, en compañía de Shiky cantaron el Happy Birthday frente a cámaras para felicitar a su hermano. Los habitantes dedicaron unas palabras y pidieron a su fandom seguir votando por Mariana y Dalilah para no salir del reality.

“Mi mayor regalo será no salir mañana”, expresó frente a la cámara.

Shiky y Mariana hablan sobre las actitudes del Cuarto Noche

Esta noche, mientras hablaban desde su habitación, Shiky y Mariana Botas comentaron cómo han percibido el ambiente desde los habitantes del Cuarto Noche, a lo que ambos coincidieron que han sentido que las actitudes de habitantes como Alexis Ayala o Mar Contreras han sido un poco hostiles contra ellos.

En este sentido, ambos intercambiaron palabras sobre cuál podría ser su posicionamiento de esta semana. Y argumentaron que no es justa la acción, pues, según ellos, el Cuarto Día no siempre ha mostrado las mismas acciones.

Inicia una noche más, previo a la eliminación en La Casa de los Famosos

Esta noche está terminando una semana más dentro de La Casa de los Famosos México. Para algunos habitantes ha sido difícil llegar a este sábado, pues en estos días han vivido la emoción al máximo.

Con siete nominaciones en las que el Cuarto Noche se ve severamente afectado por tener casi a toda su habitación en la placa, este domingo 31 de agosto el público definirá quién abandonará la casa.

