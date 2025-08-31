Gesto de Shakira hacia Belinda provoca una respuesta que 65 mil personas no vieron venir

Belinda cantó a dueto “Día de enero” durante la presentación de Shakira en el Estadio GNP Seguros. (@shakira, Instagram)

Shakira volvió a conquistar a México con un espectáculo inolvidable. La barranquillera ofreció su undécimo concierto en el Estadio GNP, ante cerca de 65 mil asistentes que corearon a todo pulmón clásicos como "Hips Don’t Lie", "TQG" y "Antología". Sin embargo, lo que más dio de qué hablar no fue un hit, sino el gesto inesperado que protagonizó junto a Belinda en el escenario.

Belinda cantó junto a Shakira durante su presentación del 30 de agosto en el Estadio GNP. (Crédito: @_Licantropa/ X)

Un dueto que parecía un sueño

La noche estuvo marcada por sorpresas y homenajes a la música mexicana, pero la ovación más fuerte llegó cuando Belinda apareció para cantar a dueto “Día de enero”, uno de los temas más entrañables de Shakira. El momento fue recibido con gritos y aplausos que cimbraron el recinto.

Al finalizar la interpretación, ocurrió la escena que incendió las redes: Belinda se hincó ante la colombiana en señal de respeto. De inmediato, Shakira reaccionó y también se arrodilló. “Belinda se hinca ante Shakira como señal de respeto, pero Shak siempre ha sido humilde y hace lo mismo”, comentó un usuario en X, reflejando la avalancha de reacciones que generó el gesto.

Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @belindapop/Instagram

Una conexión que viene de tiempo atrás

La complicidad entre ambas artistas no es nueva. Meses antes, Shakira organizó una fiesta en la que coincidió con Belinda para celebrar su soltería y el estreno de un tema relacionado con esa etapa de su vida. Desde entonces, se especulaba que podrían compartir escenario, algo que finalmente se concretó en este concierto.

Las redes estallaron con comentarios que iban desde la admiración hasta la comparación con otras artistas. “Ahora sí aquí están la Reina y la Princesa del pop latino”, escribió un fan, mientras que otro bromeó: “Papaaaa, yo también quiero cantar con Shakira… la Angelita viendo este video”.

El detalle que conmovió a Belinda

La colaboración no terminó en el escenario. Minutos antes de subir al concierto, Belinda compartió con sus seguidores un gesto privado que la emocionó profundamente: Shakira le envió un lujoso arreglo de rosas moradas y rosas, acompañado de una carta escrita a mano.

“Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres. Con mucho cariño, Shakira”, decía el mensaje. Entre lágrimas, Belinda reaccionó: “Wow, está increíble, gracias, ella es la más linda, la más detallista, nunca esperé este mensajito”.

Admiración mutua y resurgir artístico

El intercambio de gestos entre Shakira y Belinda ha sido interpretado por sus seguidores como una muestra de respeto y complicidad entre dos de las figuras más influyentes del pop latino. Para muchos, la reverencia de Belinda y la respuesta inmediata de la colombiana representan la unión de generaciones dentro de la música.

Además, la aparición de la intérprete de Cactus llega en un momento clave de su carrera, pues tras varios años de pausa ha retomado fuerza en la industria con nuevos sencillos y proyectos. Por su parte, Shakira sigue reafirmando su título de ícono global, capaz de sorprender a su público incluso después de décadas en los escenarios.

Belinda y el ramo de rosas con el que Shakira la sorprendió - crédito @beliucker/X