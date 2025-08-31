México

Gesto de Shakira hacia Belinda provoca una respuesta que 65 mil personas no vieron venir

La artista mexicana cantó a dueto “Día de enero” durante la presentación de la barranquillera en el Estadio GNP Seguros

Por Víctor Cisneros

Guardar
Belinda cantó a dueto “Día
Belinda cantó a dueto “Día de enero” durante la presentación de Shakira en el Estadio GNP Seguros. (@shakira, Instagram)

Shakira volvió a conquistar a México con un espectáculo inolvidable. La barranquillera ofreció su undécimo concierto en el Estadio GNP, ante cerca de 65 mil asistentes que corearon a todo pulmón clásicos como "Hips Don’t Lie", "TQG" y "Antología". Sin embargo, lo que más dio de qué hablar no fue un hit, sino el gesto inesperado que protagonizó junto a Belinda en el escenario.

Belinda cantó junto a Shakira durante su presentación del 30 de agosto en el Estadio GNP. (Crédito: @_Licantropa/ X)

Un dueto que parecía un sueño

La noche estuvo marcada por sorpresas y homenajes a la música mexicana, pero la ovación más fuerte llegó cuando Belinda apareció para cantar a dueto “Día de enero”, uno de los temas más entrañables de Shakira. El momento fue recibido con gritos y aplausos que cimbraron el recinto.

Al finalizar la interpretación, ocurrió la escena que incendió las redes: Belinda se hincó ante la colombiana en señal de respeto. De inmediato, Shakira reaccionó y también se arrodilló. “Belinda se hinca ante Shakira como señal de respeto, pero Shak siempre ha sido humilde y hace lo mismo”, comentó un usuario en X, reflejando la avalancha de reacciones que generó el gesto.

Belinda aseguró que cumplió un
Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @belindapop/Instagram

Una conexión que viene de tiempo atrás

La complicidad entre ambas artistas no es nueva. Meses antes, Shakira organizó una fiesta en la que coincidió con Belinda para celebrar su soltería y el estreno de un tema relacionado con esa etapa de su vida. Desde entonces, se especulaba que podrían compartir escenario, algo que finalmente se concretó en este concierto.

Las redes estallaron con comentarios que iban desde la admiración hasta la comparación con otras artistas. “Ahora sí aquí están la Reina y la Princesa del pop latino”, escribió un fan, mientras que otro bromeó: “Papaaaa, yo también quiero cantar con Shakira… la Angelita viendo este video”.

El detalle que conmovió a Belinda

La colaboración no terminó en el escenario. Minutos antes de subir al concierto, Belinda compartió con sus seguidores un gesto privado que la emocionó profundamente: Shakira le envió un lujoso arreglo de rosas moradas y rosas, acompañado de una carta escrita a mano.

“Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres. Con mucho cariño, Shakira”, decía el mensaje. Entre lágrimas, Belinda reaccionó: “Wow, está increíble, gracias, ella es la más linda, la más detallista, nunca esperé este mensajito”.

Admiración mutua y resurgir artístico

El intercambio de gestos entre Shakira y Belinda ha sido interpretado por sus seguidores como una muestra de respeto y complicidad entre dos de las figuras más influyentes del pop latino. Para muchos, la reverencia de Belinda y la respuesta inmediata de la colombiana representan la unión de generaciones dentro de la música.

Además, la aparición de la intérprete de Cactus llega en un momento clave de su carrera, pues tras varios años de pausa ha retomado fuerza en la industria con nuevos sencillos y proyectos. Por su parte, Shakira sigue reafirmando su título de ícono global, capaz de sorprender a su público incluso después de décadas en los escenarios.

Belinda y el ramo de
Belinda y el ramo de rosas con el que Shakira la sorprendió - crédito @beliucker/X

Temas Relacionados

ShakiraBelindaEstadio GNPCDMXPopmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en México hoy: Se percibe sismo de 4.2 en Santa Rosalía, Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

Transición en la SCJN: nuevos ministros alistan designaciones entre reclamos de jueces por incertidumbre laboral

Los ministros electos celebraron su séptima reunión de trabajo en CDMX para alistar la transformación institucional

Transición en la SCJN: nuevos

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo de 4.0

Por qué Mariana Botas es la participante más criticada tanto dentro como afuera de La Casa de los Famosos México

La podcaster se ha enfrentado al escrutinio del público y de algunos de sus compañeros durante las cinco semanas que lleva el reality show

Por qué Mariana Botas es

Luna de Sangre 2025 en septiembre: cuándo y dónde será visible el eclipse lunar total que pintará el cielo de rojo

En este evento astronómico, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural

Luna de Sangre 2025 en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

ENTRETENIMIENTO

Por qué Mariana Botas es

Por qué Mariana Botas es la participante más criticada tanto dentro como afuera de La Casa de los Famosos México

Mario Bautista cantará el himno oficial en la final de Leagues Cup 2025 en Seattle previo al duelo con Messi | Entrevista

Guillermo del Toro recibe ovación de 13 minutos en el Festival de Cine de Venecia: conmueve con su Frankenstein

Emiliano Aguilar se burla de su familia por eliminar la foto donde lo comparan con un perro: “Son pocos huev*s”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

DEPORTES

Tras el peor arranque de

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”