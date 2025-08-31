México

Detienen al menos a tres manifestantes en Puebla durante marcha en contra de las desapariciones forzadas

Las marchas se llevaron a cabo en las principales ciudades de cada estado, en la Ciudad de México partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo

Por Andrea Rodríguez Eleuterio


Marcha en Puebla en el
Marcha en Puebla en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Foto: x.com/@SSC_Pue

Manifestantes realizaron daños materiales y generaron tensión al dañar la fuente de San Miguel con mazos y pintura roja al término de una marcha en el zócalo de Puebla, como parte de las manifestaciones de este 30 de agosto, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En reacción a estos hechos, fuerzas de seguridad detuvieron a tres mujeres involucradas en una confrontación con otros asistentes.

Durante la movilización, que había iniciado frente a la Fiscalía de Puebla y fue convocada por el colectivo Morras Sororas Histéricas e Históricas, diversas participantes formaron un bloque con la intención de resguardar a sus compañeras mientras se dirigían a la fuente histórica, construida en 1977.

Algunas manifestantes, con marros y cubriéndose el rostro, golpearon la estructura, rompieron partes de la fuente y realizaron pintas en el lugar, al mismo tiempo que arrojaban pintura roja en un acto de iconoclasia.

Tras finalizar la movilización y mientras las autoridades trataban de restablecer el orden, se produjo un connato de bronca que derivó en la detención de al menos tres mujeres..

La jornada había mantenido un enfoque en exigir justicia y visibilizar la problemática de las desapariciones forzadas, al igual que en otros estados de la república.

La desaparición forzada en México representa uno de los retos más graves de seguridad, con números que crecen anualmente y vínculos a delitos como la trata de personas, explotación laboral y reclutamiento forzado. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran el 44,3 % de los casos en territorio nacional.

Marcha en Tamaulipas por las
Marcha en Tamaulipas por las Desapariciones Forzadas. Foto: x.com/@DesaparecerEnMx

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), hasta mayo se desconocía el paradero de 128 mil 064 personas, aunque colectivos de madres y familiares señalan que las cifras actuales podrían ser mayores. Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 133 mil 072 personas ausentes, de las cuales 123 mil 796 figuran como desaparecidas y 9 mil 276 como no localizadas.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, diversas ciudades fueron escenario de marchas y actos conmemorativos. Las marchas se llevaron a cabo en las principales ciudades de cada estado, en la Ciudad de México partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

Otras marchas se desarrollaron en Coahuila, Veracruz, Jalisco, Colima, Sonora, entre otros. Hasta el momento no hay mayor información sobre las personas detenidas.

Respecto a ello, la activista y feminista, Olimpia Coral se manifestó en apoyo:

Olimpia Coral apoya a manifestantes
Olimpia Coral apoya a manifestantes en Puebla. Foto: x.com/@OlimpiaCMujer

