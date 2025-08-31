México

Detienen a presunto responsable del robo de una escultura de bronce de 1.70 metros y 250 kilos en San Luis Potosí

Jorge “N” fue arrestado tras ser identificado como el principal sospechoso de sustraer la pieza de cobre conocida como “la bailarina”, símbolo cultural del Barrio Mágico de Tlaxcala

Por Fabián Sosa

Guardar
La Fiscalía mantiene abiertas otras
La Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación ante el aumento de robos de esculturas en la capital potosina. (FGE SLP)

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, señalado como probable responsable del robo de una escultura de cobre, conocida como “la bailarina”.

Esta pieza formaba parte del memorial en honor a Juan Manuel Quistián, “El Rey del Wepa”, ubicada sobre la avenida Eje Vial, frente a una preparatoria en el tradicional barrio de Tlaxcala, en la capital potosina.

El robo de la pieza, de 1.70 metros de altura y más de 250 kilogramos de peso, ocurrió a finales de agosto de 2025 y generó profunda indignación entre los habitantes y colectivos culturales del Barrio Mágico de Tlaxcala.

Contexto de la situación

La Fiscalía de San Luis
La Fiscalía de San Luis Potosí detuvo a Jorge “N” por el robo de la escultura 'la bailarina', símbolo del Barrio de Tlaxcala. (FGE SLP)

La figura, que representa a una mujer bailando, era parte del conjunto escultórico instalado como homenaje póstumo a Quistián, figura central de la cultura sonidera local.

La obra conmemoraba la influencia musical y social de “El Rey del Wepa”, asesinado en 2021, y se había convertido en un símbolo de identidad y reunión para la comunidad.

De acuerdo con la Fiscalía de San Luis Potosí, tras recibir el reporte de la desaparición, agentes de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron las indagatorias correspondientes, recopilando información relevante en el lugar de los hechos y áreas aledañas.

Con base en el análisis de pistas e imágenes disponibles, lograron identificar y ubicar a Jorge “N” como posible autor material de la sustracción.

La autoridad judicial otorgó la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada en calles de la colonia Rural Atlas por elementos de la PDI. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación para formalizar la puesta a disposición.

Actualmente, Jorge “N” permanece interno en el Centro de Reinserción Social de La Pila, donde enfrentará su proceso penal bajo cargos de robo calificado.

Según reportes de fuentes locales, entre ellas El Sol de San Luis, la escultura robada era especialmente relevante para el vecindario debido a su papel en el homenaje a Juan Manuel Quistián, referente de la cultura popular y la música sonidera, cuyo legado fue interrumpido tras ser asesinado en octubre de 2021.

La figura de “la bailarina” simbolizaba, además, las celebraciones y tradiciones de música y baile que caracterizan al barrio, motivo por el cual su hurto tuvo un impacto notable en la memoria colectiva.

El robo de la escultura
El robo de la escultura de cobre reaviva el debate sobre la protección del patrimonio artístico y cultural en San Luis Potosí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos y líderes comunitarios mostraron su molestia por el robo, reclamando la falta de vigilancia y exigieron a las autoridades implementar medidas para brindar mayor protección al patrimonio artístico local.

Las bases metálicas, visibles tras la sustracción, se convirtieron rápidamente en un símbolo de la pérdida, mientras los colectivos culturales pidieron fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia para frenar la ola de robos contra esculturas y bienes en la ciudad de San Luis Potosí.

El conjunto escultórico instalado tras la muerte de Quistián estaba compuesto por tres figuras de bronce: dos bailarines y una representación central del propio “Rey del Wepa”.

La pieza sustraída fue creada para evocar las festividades populares impulsadas por el reconocido sonidero y, hasta el momento del robo, servía como punto de encuentro, memoria y referencia artística para el Barrio Mágico de Tlaxcala.

La FGESLP subrayó que mantiene abiertas otras líneas de investigación, ya que en los últimos meses se han presentado incidentes similares en la capital.

Además, la institución llamó a la ciudadanía a colaborar en la denuncia de cualquier acto que atente contra el patrimonio artístico y urbano, reforzando así el compromiso colectivo con la memoria y la cultura local.

Temas Relacionados

RoboFGESan Luis Potosimexico-noticias

Más Noticias

¿Es o no es trans? Priscila Valverde responde a quienes dudan de su identidad | Entrevista

A una semana de su eliminación de La Casa de los Famosos México la modelo aclara esta situación a INFOBAE MÉXICO

¿Es o no es trans?

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Cómo eliminar las verrugas del rostro, cuello y manos con vinagre de manzana de forma natural y segura

Su origen es variado: pueden surgir por fricción, roce con prendas o joyería, o bien estar relacionadas con infecciones virales, como el virus del papiloma humano (VPH)

Cómo eliminar las verrugas del

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

El joven fue secuestrado y asesinado luego de recibir una falsa oferta de empleo en el campo, su madre no paró la búsqueda desde abril

Buscó trabajo en el campo

Río Roma enloquece al Teatro Metropólitan: fan besa a José Luis durante su concierto en CDMX

La primera noche de su gira incluyó ovaciones, lágrimas y un momento singular cuando una seguidora subió al escenario y besó al vocalista, desatando la locura de los asistentes

Río Roma enloquece al Teatro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscó trabajo en el campo

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

ENTRETENIMIENTO

¿Es o no es trans?

¿Es o no es trans? Priscila Valverde responde a quienes dudan de su identidad | Entrevista

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Río Roma enloquece al Teatro Metropólitan: fan besa a José Luis durante su concierto en CDMX

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la quinta gala de eliminación más polémica de La Casa de los Famosos México 3?

Final Survivor 2025: Héroes y Villanos | Todo lo que debes saber: horario, canal y dónde seguirla en directo

DEPORTES

Dominio etíope en el Maratón

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa