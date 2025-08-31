México

Así fue la quinta semana en La Casa de los Famosos México, a un mes del inicio de temporada

Entre retos, alianzas nuevos giros, los habitantes enfrentarán una nueva gala de nominación en la que el público elegirá quién será el quinto eliminado

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México lleva un mes desde la emisión de su tercera temporada. (Infobae México)

La Casa de los Famosos México vivió una semana de emociones intensas, giros inesperados y decisiones que podrían alterar drásticamente el rumbo del reality.

A tan solo unos días de una nueva eliminación, la tensión entre los habitantes ha ido en aumento y las estrategias se vuelven cada vez más evidentes.

Shiki, de salvado a líder indiscutible

El gran protagonista de la semana fue Shiki, quien pasó de estar nominado a convertirse en el líder de la casa. Tras imponerse en la prueba de puntería frente a Dalílah Polanco y Mar Contreras, Shiki logró 450 puntos y ganó la inmunidad total por siete días.

Como parte del premio, eligió un número que lo llevó a compartir la suite con Mariana Botas, quien ya había disfrutado de ese privilegio en la primera semana.

Priscila Valverde fue la cuarta
Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos. Foto: (La Casa de los Famosos México)

Este golpe de suerte consolidó a Shiki como una figura clave dentro del juego, especialmente después de que Facundo lo salvara de la placa de eliminación la semana anterior. “Por fin gané algo”, celebró el concursante con entusiasmo.

“La Moneda del Destino” cambia el juego

Uno de los momentos más relevantes fue la activación de una nueva dinámica: “La Moneda del Destino”, que otorga a quien la encuentre el poder de intercambiar a un habitante entre cuartos.

La actriz y cantante Elaine Haro fue la afortunada en hallar la moneda y, aunque tenía la posibilidad de mover a cualquier compañero, optó por una decisión inesperada: intercambiarse a sí misma.

Elaine pasó del cuarto Día al cuarto Noche, dejando su lugar a Guana, quien ahora habita con el equipo rival. “No sería justo sacar a alguien de mi cuarto, así que me cambio yo”, explicó Elaine, entre lágrimas, mientras muchos usuarios en redes destacaron su estrategia como “inteligente”, considerando que el público muestra mayor apoyo al cuarto Noche.

Nominaciones con ruleta y poder de salvación

Los famososo eligieron a ocho
Los famososo eligieron a ocho nominados en La Casa de los Famosos. Aunque Facundo fue salvado por Shiky más adelante. Foto: (IG: @lacasadelosfamososmx)

La quinta gala de nominación, celebrada el 27 de agosto, presentó otra variante: una ruleta del destino que alteró el sistema de votos, dejando a ocho nominados en la cuerda floja:

  • Facundo (7 puntos)
  • Aldo De Nigris (5)
  • Alexis Ayala (3)
  • Dalílah Polanco (3)
  • Aarón Mercury (2)
  • Abelito (2)
  • Mar Contreras (2)
  • Mariana Botas (2)

Shiki, como líder, quedó fuera de riesgo, y tanto Elaine como Guana también se mantienen a salvo.

En la dinámica del Poder de la Salvación, Shiki volvió a brillar tras vencer en una prueba de azar a Aldo y Alexis. Con 550 puntos, se quedó con el privilegio de salvar a un nominado, eligiendo a Facundo, quien celebró con alivio su salida de la placa.

Lo que viene

La próxima gala de eliminación, este domingo 31 de agosto, decidirá quién abandona la casa. Mientras tanto, las actividades continúan, incluyendo funciones especiales, cenas, fiestas temáticas y momentos de tensión entre los habitantes que siguen definiendo alianzas y rivalidades.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

Más Noticias

México registra una importante disminución de la pobreza multidimensional

Las cifras arrojadas por el INEGI responden a factores clave como la implementación de programas sociales, el aumento salarial y el acceso a derechos básicos como la educación y la salud

México registra una importante disminución

¿Qué tan saludable es la barbacoa? Un vistazo al platillo tradicional hidalguense

La preparación de este platillo viene de una tradición milenaria en la que la carne se cocina en un hoyo bajo tierra

¿Qué tan saludable es la

México espera con entusiasmo nueva muñeca conmemorativa de Día de Muertos de Monster High

Esta nueva versión de Skelita Calaveras porta un vestuario inspirado en la leyenda de Quetzalcóatl

México espera con entusiasmo nueva

Cinco ideas sencillas para preparar un lunch económico y saludable en este regreso a clases

Una buena alimentación es fundamental para garantizar el correcto desarrollo de los niños y niñas, así como para potencializar su rendimiento escolar

Cinco ideas sencillas para preparar

Temblor en México hoy: Se percibe sismo de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armamento, más de 100

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

ENTRETENIMIENTO

México espera con entusiasmo nueva

México espera con entusiasmo nueva muñeca conmemorativa de Día de Muertos de Monster High

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México durante la madrugada de este 31 de agosto?

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

Thunderbolts estrena con éxito en streaming y lidera el ranking de Disney+ México

DEPORTES

Cruz Azul vence a las

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro