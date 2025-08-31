Así fue la quinta semana en La Casa de los Famosos México, a un mes del inicio de temporada

La Casa de los Famosos México lleva un mes desde la emisión de su tercera temporada. (Infobae México)

La Casa de los Famosos México vivió una semana de emociones intensas, giros inesperados y decisiones que podrían alterar drásticamente el rumbo del reality.

A tan solo unos días de una nueva eliminación, la tensión entre los habitantes ha ido en aumento y las estrategias se vuelven cada vez más evidentes.

Shiki, de salvado a líder indiscutible

El gran protagonista de la semana fue Shiki, quien pasó de estar nominado a convertirse en el líder de la casa. Tras imponerse en la prueba de puntería frente a Dalílah Polanco y Mar Contreras, Shiki logró 450 puntos y ganó la inmunidad total por siete días.

Como parte del premio, eligió un número que lo llevó a compartir la suite con Mariana Botas, quien ya había disfrutado de ese privilegio en la primera semana.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos. Foto: (La Casa de los Famosos México)

Este golpe de suerte consolidó a Shiki como una figura clave dentro del juego, especialmente después de que Facundo lo salvara de la placa de eliminación la semana anterior. “Por fin gané algo”, celebró el concursante con entusiasmo.

“La Moneda del Destino” cambia el juego

Uno de los momentos más relevantes fue la activación de una nueva dinámica: “La Moneda del Destino”, que otorga a quien la encuentre el poder de intercambiar a un habitante entre cuartos.

La actriz y cantante Elaine Haro fue la afortunada en hallar la moneda y, aunque tenía la posibilidad de mover a cualquier compañero, optó por una decisión inesperada: intercambiarse a sí misma.

Elaine pasó del cuarto Día al cuarto Noche, dejando su lugar a Guana, quien ahora habita con el equipo rival. “No sería justo sacar a alguien de mi cuarto, así que me cambio yo”, explicó Elaine, entre lágrimas, mientras muchos usuarios en redes destacaron su estrategia como “inteligente”, considerando que el público muestra mayor apoyo al cuarto Noche.

Nominaciones con ruleta y poder de salvación

Los famososo eligieron a ocho nominados en La Casa de los Famosos. Aunque Facundo fue salvado por Shiky más adelante. Foto: (IG: @lacasadelosfamososmx)

La quinta gala de nominación, celebrada el 27 de agosto, presentó otra variante: una ruleta del destino que alteró el sistema de votos, dejando a ocho nominados en la cuerda floja:

Facundo (7 puntos)

Aldo De Nigris (5)

Alexis Ayala (3)

Dalílah Polanco (3)

Aarón Mercury (2)

Abelito (2)

Mar Contreras (2)

Mariana Botas (2)

Shiki, como líder, quedó fuera de riesgo, y tanto Elaine como Guana también se mantienen a salvo.

En la dinámica del Poder de la Salvación, Shiki volvió a brillar tras vencer en una prueba de azar a Aldo y Alexis. Con 550 puntos, se quedó con el privilegio de salvar a un nominado, eligiendo a Facundo, quien celebró con alivio su salida de la placa.

Lo que viene

La próxima gala de eliminación, este domingo 31 de agosto, decidirá quién abandona la casa. Mientras tanto, las actividades continúan, incluyendo funciones especiales, cenas, fiestas temáticas y momentos de tensión entre los habitantes que siguen definiendo alianzas y rivalidades.