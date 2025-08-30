México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 30 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

Para este sábado se pronóstica una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 17 km/h , por su parte, la nubosidad será del 50% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en la ciudad veracruzana

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

De que trata el K-Drama “Mudanzas al cielo”, una historia sobre el valor de la vida y la muerte

Una serie que resalta el valor de quienes murieron pero también de quienes se quedan en la Tierra para tener una segunda oportunidad

De que trata el K-Drama

Reflexiones y lecciones del incidente cibernético en el Ayuntamiento de Cajeme

Tras un hackeo, los servicios seguían inactivos tras tres días de suspensión, y los diagnósticos iniciales estimaban que la recuperación total podría extenderse hasta cinco días

Reflexiones y lecciones del incidente

El 36% de los adultos en México tiene conocimientos financieros básicos y sólo el 25% planifica sus gastos

La educación financiera puede cambiar el futuro de méxico: una niñez a la vez

El 36% de los adultos

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este sábado

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

CDMX: estos son los vuelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a cuatro

Detienen y procesan a cuatro hombres por el ataque armado en fiesta patronal de San Miguel Allende, Guanajuato

Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

Cámara de Representantes de EEUU felicita a la Armada de México por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

ENTRETENIMIENTO

De que trata el K-Drama

De que trata el K-Drama “Mudanzas al cielo”, una historia sobre el valor de la vida y la muerte

Facundo arremete contra Alexis Ayala tras ser salvado de la eliminación

Las 10 producciones más exitosas de Prime Video México de esta semana

Qué tan peligrosa es la enfermedad que tendría Pedro Torres, ex de Lucía Méndez

Las 10 series favoritas de los usuarios de Netflix México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Confirman nombre del siguiente rival

Confirman nombre del siguiente rival de Marco Verde para la velada del 13 de septiembre en Las Vegas

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por el sparring de Ennis en el campamento de Canelo

Alcalde de Benito Juárez exige orden y explica por qué América vs Pachuca será a puerta cerrada

Liga MX acusa de “arbitraria” a la alcaldía Benito Juárez por cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes

David Faitelson arremete contra la alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes