México

Popocatépetl tuvo 44 exhalaciones este 30 de agosto

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Por Infobae Noticias

Guardar
Se exhorta a la gente
Se exhorta a la gente a no acercarse al volcán (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 44 exhalaciones en las últimas 24 horas, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, de acuerdo con el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se exhorta a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de registrarse lluvias fuertes en el área del Popocatépetl es importante alejarse de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que significa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

Los últimos registros de Don Goyo

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.

Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.

Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.

De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

¿Es seguro el montañismo en el Popocatépetl?

Se trata de un riesgo
Se trata de un riesgo para cualquiera que lo intente, aún sea experimentado (Cenapred)

Aunque existen distintos parques eco turísticos cercanos a “Don Goyo” desde septiembre de 2022 el volcán mantiene un comportamiento que pone en situación de riesgo a la población, por lo que la Cenapred instauró un perímetro de seguridad de 12 kilómetros a la redonda.

Esta realidad impacta en los deportes de montañismo. Es por esto que Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha estudiado al volcán Popocatépetl desde 1983, fue determinante al recomendar a los deportistas buscar otro destino para sus prácticas al aire libre.

“Continuamente los amigos montañistas preguntan cuándo terminará la erupción, para poder volver a subir a la cumbre con seguridad. Como montañista que también soy, no vale la pena arriesgarse y como vulcanólogo, tampoco lo recomiendo”, mencionó Delgado Granados para Gaceta UNAM.

Por su parte, José Manuel Casanova Becerra, fundador de la Asociación de Montañismo y Escalada de la UNAM, así como Lorenzo Ortiz Armas, instructor especialista en alta montaña de la misma Asociación, alertan a la población ante la posibilidad de ser víctima de fraude de algunas personas que organizan tours o viajes para subir al volcán.

“Como montañistas extrañamos mucho ir al Popocatépetl, pero la actual situación nos hace voltear la vista hacia otras montañas. Se debe tomar conciencia de que no se puede exponer la vida de nadie por la necedad de querer subir al cráter del volcán, pues ni los equipos de socorro alpino ni las brigadas de rescate pondrán en riesgo sus vidas para salvar a personas inconscientes que se exponen a accidentes catastróficos”, afirmó Casanova Becerra en el Auditorio Ricardo Monges del Instituto de Geofísica.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Qué es el Phubbing, el hábito que amenaza las relaciones personales ?

Las redes sociales y la tecnología se han convertido en un elemento primordial en la vida cotidiana

¿Qué es el Phubbing, el

Desayuno saludable: ¿Por qué no debe faltar el huevo en tu dieta diaria?

Es un alimento esencial para sus beneficios nutricionales y por qué debes incluirlo todas las mañanas

Desayuno saludable: ¿Por qué no

Mercomuna 2025: ¿Cuáles son los comercios que aceptan los vales de despensa en CDMX?

Impulsado por el Gobierno de la CDMX, permite a las familias en situación de vulnerabilidad canjearlos en más de 15 mil comercios

Mercomuna 2025: ¿Cuáles son los

Sheinbaum da banderazo de salida a trenes de repavimentación desde Acolman

Además de la entidad mexiquense, Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Baja California Sur y Colima serán otros estados beneficiados

Sheinbaum da banderazo de salida

Tren de Kansas City Southern impacta a tráiler estacionado sobre las vías en Monterrey

Pese a lo aparatoso del incidente ferroviario no hubo consecuencias mayores ni muertes que lamentar, solo toneladas regadas de maíz

Tren de Kansas City Southern
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

Un camino de zapatos vacíos visibiliza la crisis de desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa inaugura tres centros forenses y blinda seguridad a madres buscadoras ante ola de desapariciones

ENTRETENIMIENTO

Javier Ceriani acusa a Aldo

Javier Ceriani acusa a Aldo de Nigris de usar esteroides en LCDLF y redes creen que ‘perdió credibilidad’: “Nefasto”

‘Dr Simi La Película’ es una realidad: así luce el primer avance oficial de la cinta animada | VIDEO

“Nuestro gallo”: Belanova invita a Aldo de Nigris a ‘bailar juntos’ tras la final de La Casa de los Famosos 2025

“A cantar narcocorridos”: Luis R. Conriquez revela que volverá a dar un show en Texcoco tras trifulca

Cristian Castro afirma que se casará con Mariela Sánchez en la Basílica de Guadalupe e incluso reveló la fecha

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul: cuándo,

Chivas vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 7 del Apertura 2025

¡Va por tele abierta! Horario y por dónde ver en México la final de Leagues Cup entre Inter Miami vs Seattle Sounders

Místico agradece a la afición mexicana tras su triunfo en el Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: “Lo prometido es deuda, el trofeo se queda en casa”

WWE Clash In Paris 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo

Galería del CMLL Grand Prix Internacional 2025: Místico el gran triunfador