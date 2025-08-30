México

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 29 de agosto

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido publicados. Estos son los números de la fortuna de este viernes 29 de agosto.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador: 01, 06, 08, 15, 25Ganadores: 30,290Dinero entregado: $830,752.27 pesos

Chispazo Clásico

Número ganador: 05, 06, 11, 26, 28Ganadores: 47,622Dinero entregado: $1,342,386.92 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este viernes 29 de agosto

Sigue en vivo todo lo que está ocurriendo dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Dónde ver los resultados ganadores del Tris del 29 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver los resultados ganadores

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 29 de agosto

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

Resultados del Melate, Revancha y

Facundo revela la razón por la que decidió raparse por completo desde los 26 años

El conductor y comediante se sinceró con sus compañeras sobre el cambio de look que vivió hace más dos décadas

Facundo revela la razón por

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se podrán registrar alumnos de primaria en septiembre?

El programa abrirá un periodo de inscripciones el siguiente mes para que nuevos alumnos de secundaria se integren

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

SRE se pronuncia tras llamado

SRE se pronuncia tras llamado de Ted Cruz para aceptar apoyo de EEUU en el combate a los cárteles

Detienen y procesan a cuatro hombres por el ataque armado en fiesta patronal de San Miguel Allende, Guanajuato

Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más exitosas

Las 10 producciones más exitosas de Prime Video México de esta semana

Qué tan peligrosa es la enfermedad que tendría Pedro Torres, ex de Lucía Méndez

Las 10 series favoritas de los usuarios de Netflix México para disfrutar este fin de semana

Natanael Cano y su equipo estuvieron dentro de la camioneta minutos antes de que comenzara el incendio

Las guerreras K-pop recuperan el trono de Netflix México como la película más vista de la semana

DEPORTES

Confirman nombre del siguiente rival

Confirman nombre del siguiente rival de Marco Verde para la velada del 13 de septiembre en Las Vegas

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por el sparring de Ennis en el campamento de Canelo

Alcalde de Benito Juárez exige orden y explica por qué América vs Pachuca será a puerta cerrada

Liga MX acusa de “arbitraria” a la alcaldía Benito Juárez por cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes

David Faitelson arremete contra la alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes