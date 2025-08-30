Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video México

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3. El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

4. Hounds of War

5. Betty la fea, la historia continúa

Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

6. Mentiras, La Serie

Tras enterarse que Emmanuel Mijares ha muerto, Daniela, Dulce, Yuri y Lupita son convocadas a una misteriosa mansión. Obligadas a interactuar, las enemistades entre ellas no tardarán en explotar y las mentiras que han escondido durante años saldrán a la luz. Pero, poco a poco, estás mujeres se empezarán a cuestionar, a verse a sí mismas y a descubrir que comparten mucho más de lo que pensaban.

7. Nadie nos va a extrañar

Son los años 90 y cinco pringados dirigen un negocio ilegal en su instituto: venden trabajos y deberes a sus compañeros. La ventaja es que nadie sospecha nunca de los empollones. El negocio les reporta dinero y popularidad, pero las hormonas y una muerte inesperada amenazan con estropearlo todo. Si el negocio se acaba, su futuro y su amistad corren peligro.

8. La lista final: Lobo negro (The Terminal List: Dark Wolf)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

9. El exorcista: Creyente

Cuando su hija Angela y su amiga Katherine muestran signos de posesión demoníaca, se desata una cadena de acontecimientos que obligan al padre soltero Victor Fielding a afrontar el punto más bajo del mal. Aterrorizado y desesperado, busca a Chris MacNeil, la única persona viva que ha presenciado algo así antes.

10. El hada y el pastor (견우와 선녀)

Seong-A, alumna de día y chamana de noche, es despreciada por ver fantasmas y hablar con ellos, pero sonríe y sigue adelante. Está acostumbrada a ser distinta. El bello Gyeon-U es asediado por el infortunio como una vela en medio del viento y Seong-A decide protegerle desde que entra en su templo andando boca abajo. Esta es una historia sobre el primer amor y sobre cómo el amor todo lo puede.

Qué más saber sobre Prime Video

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.