La mezcla mexicana de petróleo corta su buena racha y registra caída este viernes 29 de agosto

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa estatal de México encargada de la exploración, producción, refinación, distribución y comercialización de petróleo. (Infobae México|Jenifer Nava)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este viernes 29 de agosto fue de 62.82 dólares por barril, registrando su primera caída luego de tres días consecutivos aumentado su valor de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados todos los días en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Entre los factores que afectaron al precio del crudo mexicano destacó el incremento de la oferta por parte de la OPEP+ y la reducción en la demanda global han generado inquietud entre los operadores, lo que condujo a un descenso en los precios del petróleo al cierre de este viernes 29 de agosto de 2025.

“La principal presión a la baja provino del anuncio de la OPEP+ de un aumento de la producción de 547.000 barriles diarios a partir de septiembre. Este aumento aumenta el riesgo de un superávit en el mercado, especialmente considerando que se prevé que la demanda global crezca entre 500.000 y 1,1 millones de barriles diarios en 2025, insuficiente para absorber el aumento de la oferta.”, explicó Antonio Montiel director de análisis de ATFX Education.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo “pesado” tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo “medio” de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.