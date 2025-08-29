México

“Poniendo en entredicho mi reputación”: Ana María Alvarado reacciona a acusaciones de Ceriani contra Infante

Las recientes disputas entre periodistas y figuras públicas exponen la fragilidad de la reputación

La conductora de 'Sale el Sol' expuso su caso para que alertar a las personas e impedir haya más víctimas.

Gustavo Adolfo Infante y Javier Ceriani siguen en una compleja pelea mediática. Por lo que entre dimes y diretes fue Ana María Alvarado quien salió a dar su versión de los hechos y habló sobre el tema de Bárbara de Regil, Verónica Gallardo y hasta defendió su trabajo en Imagen Televisión ante los señalamientos del periodista argentino.

¿Qué dijo Ana María Alvarado?

La polémica se intensificó tras las declaraciones de Vero Gallardo en su canal de YouTube, donde relató diferencias laborales y problemas personales con Infante, además de sugerir una conducta inapropiada hacia la hija de Bárbara de Regil.

Al abordar el tema en su propio espacio, Ana María Alvarado fue clara al afirmar que no presenció los hechos y que no puede validar ni desmentir experiencias ajenas. Sin embargo, consideró que la acusación carece de fundamento, argumentando que la relación profesional entre Bárbara de Regil e Infante se mantiene cordial.

Bárbara de Regil desmiente acusaciones de tocamientos indebidos por parte de Gustavo Adolfo Infante

Alvarado sostuvo que, de haber existido una situación grave, la actriz no mantendría contacto profesional con Infante.

La periodista también reflexionó sobre cómo los rumores se amplifican en el entorno mediático, generando cadenas de especulaciones que terminan involucrando a terceros.

En este contexto, mencionó la reacción de Gil Barrera, quien fue aludido en los relatos y desestimó las acusaciones sobre la supuesta posesión de un departamento, asegurando que son falsas y que, de ser necesario, recurriría a asesoría legal. Alvarado describió a Barrera como tranquilo y despreocupado ante la situación.

Por su parte, la presentadora criticó los comentarios de Alfredo Adame, quien insinuó que las mujeres que trabajan con Infante lo hacen por motivos ajenos a su capacidad profesional.

Rechazó estas insinuaciones y defendió la integridad de sus compañeras y la suya propia, subrayando la importancia de la credibilidad y el trabajo honesto. Lamentó que se ponga en duda el mérito de las mujeres en el medio por prejuicios de género y destacó que su trayectoria de más de treinta y cinco años en los medios ha estado marcada por el esfuerzo y la ética profesional.

“Poniendo en entredicho la reputación mía, de mis compañeras y, y esta idea de el machismo, de que para tener un lugar a fuerzas te tengas que relacionar íntimamente con alguien. A mí eso sí me da tristeza, la verdad”, sentenció.

Ana María Alvarado inició una transmisión en vivo desde los camerinos de Imagen televisión, donde expresó su pesar por la muerte del productor.

Alvarado también señaló la presión que enfrentan quienes trabajan en el espectáculo, donde las opiniones y juicios del público y de otros comunicadores pueden distorsionar la información y afectar la reputación de los involucrados. Defendió el derecho de cada persona a decidir cuándo y cómo responder a las controversias, y reiteró que su carrera ha sido resultado de trabajo constante y honesto.

Orden de restricción de Gustavo Adolfo Infante contra Javier Ceriani

Tras los señalamientos donde Ceriani aseguró que Infante engañó a su esposa con Mayela Laguna, el periodista mexicano reveló recientemente en su programa de Youtube que él y su esposa interpusieron una orden de restricción contra el argentino.

Foto: @gainfante / Instagram - @javierceriani / Instagram

Infante explicó que la decisión de acudir a la justicia responde a la necesidad de frenar lo que considera un ataque directo a su vida personal y profesional. }

“Todo tiene un principio y un fin, a la gente hay que ponerles un alto cuando se pasan de mentirosos, malosos, extorsionadores, delincuentes, rateros algunos, abusivos, infelices otro. Lo tengo absolutamente todo con papeles”, declaró Infante.

