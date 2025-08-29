Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy viernes 29 de agosto para recibir el apoyo de 3 mil pesos?

Mañana es el último día que la Secretaría del Bienestar realiza la inscripción al programa para mujeres de 60 a 64 años

La Pensión Mujeres Bienestar avanza en su etapa de incorporación, y hoy viernes 29 de agosto las beneficiarias deben acudir a los módulos correspondientes de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Este programa social, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca garantizar la autonomía económica de mujeres mexicanas que aún no cuentan con una pensión contributiva, mediante un apoyo directo de 3 mil pesos bimestrales.

El proceso de inscripción se realiza de manera escalonada con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar la atención personalizada. Hoy corresponde registrarse a quienes tengan como inicial del primer apellido las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z, como establece el calendario de incorporación publicado por la Secretaría de Bienestar.

Las solicitantes deben acudir en la fecha asignada, ya que el proceso se encuentra en sus últimos días de registro y no habrá prórrogas posteriores.

La Pensión Mujeres Bienestar avanza en su etapa de incorporación este viernes 29 de agosto, con beneficiarias registrándose según la inicial de su primer apellido

Requisitos para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar

Las interesadas en obtener este apoyo deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Ser mexicanas por nacimiento o naturalización y residentes en territorio nacional.

No contar con una pensión contributiva de ninguna institución pública o privada.

Presentar identificación oficial vigente , CURP , acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Llenar la solicitud proporcionada en el módulo de registro.

Además, es recomendable llevar copia de cada documento para agilizar el trámite y facilitar el proceso administrativo.

Calendario y cierre de inscripciones

El calendario de incorporación se organiza con base en la letra inicial del primer apellido. Este viernes 29 de agosto corresponde a un grupo específico de solicitantes, y el próximo fin de semana continuará el proceso con las últimas letras.

La Secretaría de Bienestar ha reiterado que no habrá ampliación de fechas, por lo que se hace un llamado a las interesadas a presentarse en tiempo y forma.

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los programas prioritarios del Gobierno de México y busca reconocer el trabajo no remunerado que históricamente han realizado millones de mujeres, además de contribuir a mejorar sus condiciones de vida en una etapa previa a la vejez.

Con este apoyo, se estima que miles de mujeres en todo el país podrán acceder a un ingreso seguro y constante, lo que representa un paso más en la construcción de un sistema de protección social más justo e incluyente.