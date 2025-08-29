México

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 29 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Por Omar López

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Estado de servicio del Metrobús este 13:30:

Línea 1

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Estaciones afectadasNinguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Horarios de operación del Metrobús

Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)
Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sinaloa aplicará multas por polarizado excesivo en autos a partir del 1 de septiembre, estos son los nuevos parámetros

El nuevo reglamento sancionará severamente a los automovilistas que manejen un polarizado que disminuya la vista en más del 35%

Sinaloa aplicará multas por polarizado

Cámara de Representantes de EEUU felicita al Ejército Mexicano por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Las dependencias norteamericanas aseguraron que redoblarán los esfuerzos binacionales para mejorar los resultados mes con mes

Cámara de Representantes de EEUU

Harry Potter Visions of Magic en CDMX: cómo comprar boletos a mitad precio y cuánto cuestan

La experiencia inmersiva del mundo mágico del mago más famoso de todos estará en promoción para que los fans la visiten por primera vez o por segunda ocasión

Harry Potter Visions of Magic

Bebida saludable de dos ingredientes de cocina que fortalece tu sistema inmune y controla el apetito

Se ha convertido en una alternativa ligera y nutritiva para reforzar las defensas del organismo y mantener la saciedad por más tiempo

Bebida saludable de dos ingredientes

Abuelos, padres, hermanos e hijos: éste es el árbol genealógico de Gerardo Fernández Noroña

La pareja actual de Noroña es Emma Ocampo Silva, con quien mantiene una relación desde hace ya 20 años

Abuelos, padres, hermanos e hijos:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cámara de Representantes de EEUU

Cámara de Representantes de EEUU felicita al Ejército Mexicano por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Detienen a “El Loco”, sobrino de “El Betito”, uno de los fundadores de la Unión Tepito

Violencia en Hidalgo por operativo contra presuntos huachicoleros, SSPH confirma arrestos l Video

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

Cae “El Guayabo”, objetivo prioritario acusado de huachicol, narcotráfico y homicidios en Puebla

ENTRETENIMIENTO

A nueve años de la

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, así rompe los números con su música en pleno 2025

Harry Potter Visions of Magic en CDMX: cómo comprar boletos a mitad precio y cuánto cuestan

Lupita Villalobos, integrante del podcast ‘Las Alucines’, se casa en España |Video

EDC celebrará 12 años en México este 2026 y éstas son las fechas de preventa para comprar los boletos

Jorge Medina y Josi Cuen afirman que La Arrolladora no quería que cantaran juntos: “Se la pelaron”

DEPORTES

Chicharito Hernández reaparece en Instagram

Chicharito Hernández reaparece en Instagram con tierno video narrado por su hijo Noah

Estos son los presidentes de México que han cargado la Copa del Mundo

Liam Lawson muestra desacuerdo por el regreso de Checo Pérez en F1: “Hay jóvenes que merecen oportunidad”

Mike Bailey destaca la grandeza de la lucha libre mexicana en el Grand Prix CMLL 2025: “México tiene la historia más rica”

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”