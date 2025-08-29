MC tampoco irá a la sesión de la Comisión Permanente para “seguir” el pleito entre “Alito” Moreno y Noroña

Jorge Álvarez Máynez calificó como un disractor la reciente pelea entre "Alito" Moreno y Gerardo Fernández Noroña | Jovani Pérez | Infobae México

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, fue contundente: su bancada no acudirá a la sesión extraordinaria convocada por Gerardo Fernández Noroña, todavía presidente de la Mesa Directiva Senado de la República, puesto que considera que se trata de un distractor político y no de un asunto legislativo de fondo.

La reunión fue citada para el viernes 29 de agosto de 2025 a las 09:30 horas en la sede de Paseo de la Reforma después de la trifulca protagonizada por Fernández Noroña y el priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en la antigua casona de Xicoténcatl.

“No estamos pensando en asistir a una sesión que se trate de cómo se pelearon dos personajes, de a ver quién grita más… y no estamos pensando en hacerle el juego a esa discusión, que además es un distractor”, declaró Álvarez Máynez durante la plenaria de su grupo parlamentario.

Álvarez Máynez señaló que la bancada parlamentaria de MC no se prestaría a asistir a la Comisión Permanente del 29 de agosto de 2025 | Facebook / Jorge Álvarez Máynez

El dirigente emecista fue más allá y señaló que la confrontación beneficia directamente al partido en el poder:

“Mejor distractor no podía tener el presidente del Senado: amaneció hablando de una propiedad no declarada, multimillonaria y ahora está tirado en el piso de que le pegaron. Mejor distractor no podía tener. Por eso digo, le facilitan constantemente el juego a Morena y al régimen con esa situación”, declaró tras la reunión plenario del partido naranja.

PAN coincide con MC y rechaza convocatoria por el encontronazo político

El Partido Acción Nacional (PAN) también rechazó asistir. En un comunicado del Comité Ejecutivo Federal del blanquiazul, se acusó que las sesiones de la Comisión Permanente ya concluyeron y calificó de “ilegal e irregular” la convocatoria de Fernández Noroña.

Jorge Romero señaló que tanto los actos de Noroña como los de Moreno Cárdenas fueron "soberbios" | PAN

“Los temas que se pretenden discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución”, sostuvieron los panistas. Aunado a ello, advirtieron que no participarán en lo que consideran un intento de “utilizar al Congreso como instrumento de revancha”.

Noroña insiste en sesionar tras recibir “justicia a domicilio” junto con su asesor

A pesar de las negativas, Fernández Noroña defendió su decisión de convocar. Sostuvo que el choque con Moreno no puede quedar sin discusión institucional. La sesión fue citada en la sede actual de la Cámara Alta y no en Xicoténcatl; es decir, donde ocurrieron los insultos y manotazos.

Además, tanto Moreno Cárdenas como Fernández Noroña presentaron denuncias formales ante la Comisión de Ética y la Fiscalía General de la República (FGR) por las agresiones físicas y verbales ocurridas en la casona de Xicoténcatl.

En el encontronazo entre ambos políticos también resultaron agredidos la diputada Dolores Padierna y el joven Emiliano González, asistente de redes de Noroña | Canal del congreso

Noroña afirmó que su denuncia busca garantizar que se respeten las normas de conducta y sancionar cualquier exceso, mientras que Moreno también interpuso un procedimiento para que se investigue la conducta del presidente del Senado mexicano.