Mariana Botas rechaza beso de Aldo de Nigris y responde a los rumores de romance en La Casa de los Famosos México

Recientemente han surgido especulaciones de una posible atracción entre la actriz y Aldo ya que utiliza su famosa sudadera - IG, Aldo de Nigris

El reciente intercambio entre Mariana Botas y Aldo de Nigris ha intensificado el interés entre los seguidores del reality donde ambos participan, luego de que la actriz rechazara ante las cámaras cualquier insinuación de un posible beso con el exfutbolista.

La conversación surgió cuando Botas estrenó un nuevo look tras teñirse el cabello, hecho que provocó comentarios entre sus compañeros acerca de cómo recibiría De Nigris el cambio de imagen.

Durante una plática en la casa, Shiky, integrante del mismo programa, sugirió entre bromas que el nuevo aspecto haría que el sobrino de Poncho De Nigris intentara besarla al verla. Mariana Botas respondió de inmediato y frenó cualquier especulación, usando un tono humorístico pero firme.

Incluso surgieron historias acerca de que la actriz había olido la prenda durante la noche, algo que ella negó con humor. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

“Qué te pasa, por qué dices estupideces. Gente, no lo escuchen, dice estupideces. Ya me veo joven, pero yo no quiero que me bese”. Con este comentario, la actriz dejó en claro que no está interesada en un acercamiento romántico con el exjugador.

La situación escaló cuando el conductor español insistió en tono de reto, preguntando directamente qué haría la actriz si Aldo intentara acercarse a besarla.

Botas reafirmó su postura y aseguró que ante una situación así, simplemente se apartaría. “Yo no quiero que me bese, no inventes cosas. Gente, no lo escuchen. Pues sí, me saco de p*do, le digo ‘¿qué te pasa?’”, agregó, lo que arrancó risas entre el grupo.

El tema del presunto interés sentimental de la actriz hacia De Nigris ha circulado desde hace semanas en redes sociales, intensificándose tras la difusión de imágenes donde la actriz aparece usando una sudadera del exfutbolista. La prenda se convirtió en fuente de especulación sobre la naturaleza de la relación entre ambos, aunque la propia Mariana explicó que la tomó solo por tener frío y que la interpretación romántica no tiene fundamento.

Mariana Botas y Aldo de Nigris siguen dando de qué hablar por el tema de la sudadera. (Captura de pantalla/LCDLFM)

La convivencia cotidiana dentro del reality frecuentemente da pie a bromas sobre posibles romances. El episodio de la sudadera estuvo marcado por comentarios en tono relajado entre varios habitantes, donde Aldo de Nigris bromeó sobre la cantidad de prendas de Botas en comparación con las suyas y, entre risas, aceptó prestarle la sudadera. Incluso surgieron historias acerca de que la actriz había olido la prenda durante la noche, algo que ella negó con humor.

La producción aprovechó la conversación para alimentar la posibilidad de un supuesto romance, difundiendo fragmentos y reacciones en sus plataformas digitales, lo que aumentó el debate entre el público.