México

Loret de Mola asegura que una buena parte de México celebra que “Alito” haya golpeado a Noroña: “Cosechó lo que venía sembrando”

El periodista dijo que incluso algunos morenistas celebraron la “zarandeada” que Alito Moreno dio a Noroña

Por Miguel Flores

Guardar
Hace unos días, Alito Moreno
Hace unos días, Alito Moreno empujó a Noroña frente a todos en la Cámara de Senadores. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Al senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, lo golpearon dos veces: una en lo físico, y otra en lo moral. Así lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola, el pasado jueves por la noche en su programa noticioso en el medio Latinus.

En su espacio, el periodista dijo que en lo que era su último día de encargo como presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cosechó lo que venía sembrando durante toda su carrera política, y aseguró que ahora, una buena parte del país festejaba que le habían pegado al senador.

“Hay una suerte de gozo compartido, una sensación de coraje saciado entre muchísimos, por la zarandeada que le puso el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, a Gerardo Fernández Noroña, y porque Noroña lleva dos días irritado, irascible, descolocado, incapaz de justificar cómo de pronto se volvió rico y ahora tiene una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán”.

Aseguró que le habían pegado dos veces a Noroña y también lo habían exhibido dos veces. “En lo físico y en lo moral, el porro de Morena se encontró la horma de su zapato, y Alito Moreno hizo su acto político más popular y aplaudido del que se tenga registro en su trayectoria, y hoy, entre quienes llevan años quejándose de la polarización, se aplaude la muestra más extrema de antidemocracia, un golpe, hay que decirlo, y los que llevan años calentando el ambiente, los que han hecho del insulto y la provocación un lenguaje cotidiano, los que han encontrado en la polarización una estrategia electoral ganadora, se rasgan las vestiduras, quejándose de que explotó la olla a la que le prendieron fuego y le metieron presión desde hace años”, dijo el periodista.

Loret de Mola aseguró que
Loret de Mola aseguró que a Noroña le habían pegado dos veces. (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

Aseguró que una “sorprendente cantidad de morenistas”, algunos en público y otros en privado, que están felices con la “zarandeada puesta a Noroña”, pues pocas figuras de la política han agraviado, insultado, descalificado y agredido tanto como Noroña.

“Noroña no es el ideólogo de la polarización, es el brazo ejecutor, el que rápido se trepó al altar de la pureza, para desde ahí, con soberbia creciente, golpeaba a todos, hasta a los suyos si le daba la gana, y el que ahora resultó golpeado fue él”.

Loret de Mola dijo que su casa en Tepoztlán lo tumbó del “altar” y un opositor “le dio la bienvenida a sapes”.

Se preguntó qué tan arrinconada estaba la democracia mexicana, que frente a un bochornoso espectáculo en la máxima tribuna de México, la presidenta Claudia Sheinbaum no hizo un llamado a la serenidad ni a la altura de miras, ni siente que ese deba ser su papel.

“La presidenta, como una voz del montón en la tribuna que grita, toma partido y condena a los opositores, ¿Qué tan lastimada está la democracia mexicana que para la oposición es un goce ganar aunque sea una trifulca, y para los que tienen todo el poder, su único resorte es disfrazarse de víctimas?”, concluye Loret de Mola.

Temas Relacionados

Gerardo Fernández NoroñaCarlos Loret de MolaAlito Morenomexico-noticias

Más Noticias

Noroña reclama a Gómez Leyva por no pronunciarse contra agresión de “Alito” en su contra: “Yo condené el atentado contra tu vida”

El legislador dijo que él había condenado el atentado que sufrió el periodista en diciembre de 2022, algo que Ciro no hizo con la agresión sufrida por Alito Moreno en el Senado

Noroña reclama a Gómez Leyva

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

El vehículo asegurado por la FGR transportaba la droga en bidones, botellas y bolsas de plástico

Cae transportista con más de

Captan a mujer en Jeep arrollando a repartidor en la CDMX: la apodan “Lady Jeep”

El incidente ocurrió en Paseo de la Reforma y fue grabado por otro automovilista

Captan a mujer en Jeep

Museo de la Indumentaria Mexicana reabre con exposición sobre el Escudo Nacional previo al 15 de septiembre

Talleres, visitas guiadas y conversatorios enriquecen la experiencia de quienes buscan acercarse a la memoria textil y a la diversidad cultural del país

Museo de la Indumentaria Mexicana

Víctima de trata de personas acusa a juez de CDMX de obstrucción de justicia, pide evitar que su agresora, su madre, salga libre

Giovanna ‘N’ narró a Infobae MX el temor que siente ante la posibilidad de que su tratante sea liberada el 5 de septiembre

Víctima de trata de personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae transportista con más de

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

Cae “El Guayabo”, objetivo prioritario acusado de huachicol, narcotráfico y homicidios en Puebla

Procesan a exdirector de Seguridad Pública de Veracruz por desaparición forzada

Militares decomisan arsenal y equipo táctico a sujetos armados que los agredieron en Rosario, Sinaloa

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

ENTRETENIMIENTO

Jorge Medina y Josi Cuen

Jorge Medina y Josi Cuen afirman que La Arrolladora no quería que cantaran juntos: “Se la pelaron”

Aaron Mercury en polémica: aseguran que Yeri Mua y Ninel Conde insinuaron que es homosexual y su madre lo defiende

¿Cuándo es el último día para recoger mi kit del Maratón de la CDMX 2025?

Lucía Méndez rompe el silencio tras darse a conocer que su ex Pedro Torres padece una grave enfermedad incurable

Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de presunta infidelidad con una misteriosa mujer; él se defiende

DEPORTES

Mike Bailey destaca la grandeza

Mike Bailey destaca la grandeza de la lucha libre mexicana en el Grand Prix CMLL 2025: “México tiene la historia más rica”

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”

Alan Mozo sorprende al afirmar que Chivas está “cerca de ser campeón”

Volador Jr. sueña con ganar su cuarto Grand Prix Internacional del CMLL y advierte que la juventud viene fuerte | Video

Selección Mexicana del CMLL promete dejar la copa del Grand Prix Internacional 2025 en casa