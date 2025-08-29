México

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? El clima de CDMX este 29 de agosto

La colombiana se prepara para el tercer show de esta segunda parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Por Ignacio Izquierdo

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2025. La artista colombiana Shakira volvió a la Ciudad de México con su espectáculo “Las mujeres ya no lloran World Tour”, sumando un par de fechas en el Estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

A partir del 26 de agosto, Shakira inició una nueva serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sumando cinco presentaciones adicionales a los siete shows ya realizados en el mismo recinto.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se perfila así como una de las más exitosas en la carrera de la cantante y, dentro de los registros internacionales, México destaca como uno de los países que más ha impulsado la magnitud del tour.

El espectáculo de esta noche 29 de agosto está programado para iniciar a las 8:30 pm, donde se espera que la artista colombiana realice cambios importantes, incluyendo la incorporación de canciones nuevas y variaciones en vestuario, con el objetivo de renovar la experiencia para sus seguidores.

Shakira subió a Danna al escenario como invitada especial durante la primera noche de su regreso al estadio GNP Seguros de México - crédito @shakira/INstagram

Las condiciones meteorológicas han sido motivo de consulta entre los asistentes, ya que agosto se ha caracterizado por lluvias intensas en la Ciudad de México, afectando incluso la logística de múltiples eventos masivos.

De acuerdo con el pronóstico reportado por Meteored, está previsto que esta noche no llueva, el cielo se mostrará parcialmente nuboso y la temperatura rondará los 16°C. Si bien la posibilidad de lluvia es casi nula, un chismeo ligero podría sorprender, pero nada importante.

Estos datos permiten a los fanáticos prepararse para disfrutar del concierto, llevando consigo prendas abrigadoras, en lo que promete ser una de las actuaciones con mayor asistencia y repercusión del año en la capital mexicana.

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour hace unos meses, pero con algunas variaciones y nuevas canciones:

Shakira dará tres conciertos más en el Foro GNP (Ocesa)
  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

¿Por qué Shakira es tan famosa en México?

El 'Volúmen 2' de la gira de Shakira inició con una velada a tono mexicano (Ocesa)

La fama de Shakira en México se explica por varios factores que han consolidado su presencia durante más de dos décadas. Desde su irrupción internacional con el álbum Pies Descalzos en 1995, la artista colombiana captó la atención del público mexicano con canciones como Estoy Aquí y ¿Dónde Estás Corazón?. El éxito continuó con ¿Dónde Están los Ladrones?, cuyo sencillo Ciega, Sordomuda se convirtió en un himno en la radio y la televisión del país.

El alcance de Shakira creció aún más con la llegada de Servicio de Lavandería y sus temas Suerte y Te Aviso, Te Anuncio, que destacaron tanto en listas locales como en conciertos con llenos totales. Posteriormente, álbumes como Fijación Oral, Vol. 1 y El Dorado consolidaron su popularidad con éxitos como La Tortura y Chantaje, acompañados de colaboraciones con músicos muy reconocidos.

La conexión con el público mexicano se fortalece gracias a la versatilidad de su repertorio, que va desde el pop y el rock hasta la música urbana y el reguetón. Sus múltiples giras por ciudades mexicanas y actuaciones carismáticas han generado una relación cercana y duradera. Además, su habilidad para reinventarse le ha alcanzado fans de distintas generaciones, manteniéndola vigente en la cultura popular mexicana.

