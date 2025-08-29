¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? El clima de CDMX este 29 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2025. La artista colombiana Shakira volvió a la Ciudad de México con su espectáculo “Las mujeres ya no lloran World Tour”, sumando un par de fechas en el Estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

A partir del 26 de agosto, Shakira inició una nueva serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sumando cinco presentaciones adicionales a los siete shows ya realizados en el mismo recinto.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se perfila así como una de las más exitosas en la carrera de la cantante y, dentro de los registros internacionales, México destaca como uno de los países que más ha impulsado la magnitud del tour.

El espectáculo de esta noche 29 de agosto está programado para iniciar a las 8:30 pm, donde se espera que la artista colombiana realice cambios importantes, incluyendo la incorporación de canciones nuevas y variaciones en vestuario, con el objetivo de renovar la experiencia para sus seguidores.

Las condiciones meteorológicas han sido motivo de consulta entre los asistentes, ya que agosto se ha caracterizado por lluvias intensas en la Ciudad de México, afectando incluso la logística de múltiples eventos masivos.

De acuerdo con el pronóstico reportado por Meteored, está previsto que esta noche no llueva, el cielo se mostrará parcialmente nuboso y la temperatura rondará los 16°C. Si bien la posibilidad de lluvia es casi nula, un chismeo ligero podría sorprender, pero nada importante.

Estos datos permiten a los fanáticos prepararse para disfrutar del concierto, llevando consigo prendas abrigadoras, en lo que promete ser una de las actuaciones con mayor asistencia y repercusión del año en la capital mexicana.

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour hace unos meses, pero con algunas variaciones y nuevas canciones:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

¿Por qué Shakira es tan famosa en México?

La fama de Shakira en México se explica por varios factores que han consolidado su presencia durante más de dos décadas. Desde su irrupción internacional con el álbum Pies Descalzos en 1995, la artista colombiana captó la atención del público mexicano con canciones como Estoy Aquí y ¿Dónde Estás Corazón?. El éxito continuó con ¿Dónde Están los Ladrones?, cuyo sencillo Ciega, Sordomuda se convirtió en un himno en la radio y la televisión del país.

El alcance de Shakira creció aún más con la llegada de Servicio de Lavandería y sus temas Suerte y Te Aviso, Te Anuncio, que destacaron tanto en listas locales como en conciertos con llenos totales. Posteriormente, álbumes como Fijación Oral, Vol. 1 y El Dorado consolidaron su popularidad con éxitos como La Tortura y Chantaje, acompañados de colaboraciones con músicos muy reconocidos.

La conexión con el público mexicano se fortalece gracias a la versatilidad de su repertorio, que va desde el pop y el rock hasta la música urbana y el reguetón. Sus múltiples giras por ciudades mexicanas y actuaciones carismáticas han generado una relación cercana y duradera. Además, su habilidad para reinventarse le ha alcanzado fans de distintas generaciones, manteniéndola vigente en la cultura popular mexicana.