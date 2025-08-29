México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris y Alexis Ayala se preparan para enfrentar a Shiky la tarde de hoy 29 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show 24/7: uno de los habitantes saldrá de la placa de nominados

Por Jazmín González

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México la tarde de hoy 29 de agosto. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
21:46 hsHoy

Picnic en La Casa de los Famosos México

Mar Contreras y Elaine Haro organizaron un picnic en el jardín para que todos los habitantes disfrutaran de la tarde soleada; sin embargo, las actitudes de Dalílah Polanco y la comida han causado debate en redes sociales.

(ViX)
(ViX)
21:29 hsHoy

mexico/2025/08/29/priscila-valverde-asegura-que-el-comentario-sobre-ninel-conde-y-los-libros-de-historia-fue-un-halago-en-chiste/

21:04 hsHoy

Dalílah Polanco es motiva por sus compañeros para hacer ejercico

Desde la salida de Ninel Conde, Dalílah Polanco se había mostrado un poco alejada de las actividades físicas, pero está tarde decidió unirse a sus compañeros y hacer una rutina.

Aldo de Nigris, Abelito y Elaine Haro la motivaron a realizar todos los ejercicios gritando cosas relacionadas con la cocina y la limpieza, pues cabe recordar quer la actriz ha tenido enfrentamientos con los más jóvenes de la casa por dichos temas.

(ViX)
(ViX)
20:38 hsHoy

Mar Contreras sorprende al utilizar traje de baño por primera vez en La Casa de los Famosos

La actriz de melodramas está disfrutando del sol junto a Mariana Botas. Mientras parte de los hombres hacen ejercicio, las chicas decidieron relajarse antes de la gala de salvación y la fiesta temática.

Aldo de Nigris y Mar Contreras están robando la atención de los internautas, quienes están compartiendo varias capturas del momento.

(ViX)
(ViX)
20:18 hsHoy

Los habitantes disfrutan de una tarde en el jardín mientras se alistan para la gala de salvación la noche de hoy 29 de agosto.

20:17 hsHoy

Esto es lo que estaría ganando Elaine Haro semanalmente en La Casa de los Famosos 3

La actriz y cantante ha sido duramente criticada por su actitud dentro del reality show 24/7

Por Jazmín González

Elaine Haro estaría dentro de
Elaine Haro estaría dentro de los sueldos más bajos de La Casa de los Famosos México. (Instagram @elaineharomusic)

Elaine Haro ha sido víctima de varias críticas por su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México y su cercanía con Aarón Mercury y Aldo de Nigris.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXLCDLFMXmexico-entretenimiento

