La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris y Alexis Ayala se preparan para enfrentar a Shiky la tarde de hoy 29 de agosto

Mar Contreras y Elaine Haro organizaron un picnic en el jardín para que todos los habitantes disfrutaran de la tarde soleada; sin embargo, las actitudes de Dalílah Polanco y la comida han causado debate en redes sociales.
Desde la salida de Ninel Conde, Dalílah Polanco se había mostrado un poco alejada de las actividades físicas, pero está tarde decidió unirse a sus compañeros y hacer una rutina.
Aldo de Nigris, Abelito y Elaine Haro la motivaron a realizar todos los ejercicios gritando cosas relacionadas con la cocina y la limpieza, pues cabe recordar quer la actriz ha tenido enfrentamientos con los más jóvenes de la casa por dichos temas.
La actriz de melodramas está disfrutando del sol junto a Mariana Botas. Mientras parte de los hombres hacen ejercicio, las chicas decidieron relajarse antes de la gala de salvación y la fiesta temática.
Aldo de Nigris y Mar Contreras están robando la atención de los internautas, quienes están compartiendo varias capturas del momento.
Los habitantes disfrutan de una tarde en el jardín mientras se alistan para la gala de salvación la noche de hoy 29 de agosto.
Elaine Haro ha sido víctima de varias críticas por su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México y su cercanía con Aarón Mercury y Aldo de Nigris.