La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris y Alexis Ayala se preparan para enfrentar a Shiky la tarde de hoy 29 de agosto

Elaine Haro ha sido víctima de varias críticas por su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México y su cercanía con Aarón Mercury y Aldo de Nigris.

Los habitantes disfrutan de una tarde en el jardín mientras se alistan para la gala de salvación la noche de hoy 29 de agosto.

Aldo de Nigris y Mar Contreras están robando la atención de los internautas, quienes están compartiendo varias capturas del momento.

La actriz de melodramas está disfrutando del sol junto a Mariana Botas . Mientras parte de los hombres hacen ejercicio, las chicas decidieron relajarse antes de la gala de salvación y la fiesta temática.

Mar Contreras sorprende al utilizar traje de baño por primera vez en La Casa de los Famosos

Aldo de Nigris, Abelito y Elaine Haro la motivaron a realizar todos los ejercicios gritando cosas relacionadas con la cocina y la limpieza, pues cabe recordar quer la actriz ha tenido enfrentamientos con los más jóvenes de la casa por dichos temas.

Desde la salida de Ninel Conde , Dalílah Polanco se había mostrado un poco alejada de las actividades físicas, pero está tarde decidió unirse a sus compañeros y hacer una rutina.

Mar Contreras y Elaine Haro organizaron un picnic en el jardín para que todos los habitantes disfrutaran de la tarde soleada; sin embargo, las actitudes de Dalílah Polanco y la comida han causado debate en redes sociales.

