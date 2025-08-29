Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Gana Gato

En el sorteo de hoy, Gana Gato entregó $417,525.89 pesos en premios (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada jueves Pronósticos para la Asistencia Pública realizó el sorteo Gana Gato y aquí están los números ganadores del premio 2898 de este 28 de agosto.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 28 de agosto.

Sorteo: 2898.

Premio mayor: 01, 01, 03, 04, 01, 01, 05 y 01.

Dinero entregado: $417,525.89 pesos.

El Gana Gato se hace tres veces en la semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se dan a conocer el mismo día después de las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo ganar Gana Gato?

Los resultados ganadoresde Gana Gato (Lotería Nacional)

Gana Gato es un sorteo numérico basado en el conocido juego del "gato" con un costo de 10 pesos.

Para jugar, tienes que llenar con números que vayan del uno al cinco, ocho de las nueve casillas del gato, la Lotería Nacional te regala el número de en medio, por lo que no tienes que llenarlo.

Puedes decirle de forma directa al agente de Pronósticos los números con los que quieres jugar y él los meterá al sistema sin necesidad de llenar el volante.

También puedes aplicar el modo Ganagático, en el cual el jugador deja a su suerte los números y que el sistema los escogerá al azar por ti.

Para ganar requerirás que un mínimo de tres números escogidos coincidan con los del sorteo y que a su vez formen líneas rectas como en el juego tradicional.

Otra opción es atinarle a dos números que hagan línea recta y completen el “gato” al atravesar el comodín del centro, el número que te regala la Lotería Nacional.

Las líneas pueden ser verticales, horizontales o transversales en tres casillas consecutivas. Ganas desde una línea, mientras más líneas tengas, mayor será el premio.

(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

