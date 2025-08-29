El indicador de referencia de la BMV terminó sesiones este 29 de agosto con baja de 0,75%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la jornada del viernes 29 de agosto con bajadas del 0,75%, hasta los 58.708,86 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 59.256,86 puntos y un mínimo de 58.670,57 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.

Con respecto a los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula una disminución 0,87% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un ascenso del 15,69%. El índice BMV se sitúa un 0,87% por debajo de su máximo del presente año (59.225,48 puntos) y un 19,92% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.